Le robot tondeuse de la série LUBA 2 AWD permet à papa de ne pas avoir à s'occuper de la pelouse





L'offre de la fête des Pères comprend trois ensembles de lames pour une pelouse parfaite tout au long de l'été

HONG KONG, 6 juin 2024 /PRNewswire/ -- Le bourdonnement rythmé des tondeuses à gazon remplit l'air les samedis matins, la bande sonore par excellence de l'été, mais aussi le rappel importun des travaux de jardinage du weekend. Mais que se passerait-il si papa pouvait récupérer ces heures précieuses, en troquant le travail manuel pour les loisirs, tout en obtenant une pelouse impeccable, entretenue de manière professionnelle ?

En cette fête des Pères, offrez du temps libre et une pelouse parfaite avec le robot tondeuse LUBA 2 AWD de MAMMOTION . Pendant trois jours (du 14 au 16 juin), tout achat d'une tondeuse LUBA 2 aux avec trois ensembles de lames de rechange GRATUITS pour que le terrain de papa ressemble au 18e parcours vert d'Augusta tout au long de l'été, pendant qu'il prend un verre au 19e trou.

La tondeuse LUBA 2 autonome est le gadget ultime pour les papas, combinant une technologie de pointe littérale et le respect de l'environnement, rendant l'entretien de la pelouse sans effort grâce à ce paysagiste personnel ne nécessitant pas de câble périphérique et doté d'une grande capacité tout-terrain qui range les tondeuses à gazon traditionnelles dans la remise à bois. Au lieu de se boucher les oreilles pendant deux heures et de marcher lentement derrière une tondeuse gourmande en essence, papa peut se vanter d'avoir l'assistant d'entretien de la pelouse le plus perfectionné du monde grâce à des fonctions avancées telles que :

Une navigation brillante, une configuration rapide sans câbles : oubliez les câbles et cordons d'alimentation encombrants ! La tondeuse LUBA 2 utilise un système de vision 3D et de cartographie par fusion RTK à la pointe de la technologie, qui la guide sans effort à travers toute la cour, tout en épousant les bordures et en évitant les obstacles tels que les arbres, les meubles et les décorations de la pelouse.

Conquiert tous les terrains avec facilité : ne vous inquiétez pas de voir papa se débattre sur les pentes, les bosses ou les zones envahies par la végétation. La traction intégrale et la suspension robuste de la tondeuse LUBA 2 s'attaquent sans effort aux pentes abruptes jusqu'à 38 degrés, aux aspérités et aux terrains irréguliers, pour que chaque centimètre de votre jardin soit parfait. Elle peut tondre des pelouses jusqu'à 2,5 acres.

Libérez-vous du travail de jardinage : un robot tondeuse autonome qui prend le contrôle total du travail de jardinage. Après avoir configuré les différentes zones de tonte de l'application, chacune ayant sa propre hauteur de coupe et ses propres horaires, papa peut déléguer le travail à ce robot tondeuse tout en s'adonnant à ses passe-temps préférés.

Efficacité maximale, effort minimal : dotée de lames à double coupe de 400 mm, d'un algorithme d'optimisation des itinéraires et d'une batterie au lithium robuste, la tondeuse LUBA 2 tond plus efficacement que n'importe quelle autre tondeuse sur le marché, atteignant ainsi la norme la plus élevée de l'industrie en matière d'efficacité de tonte.

Conceptions de pelouse personnalisées : le vrai facteur d'attraction ? La tondeuse LUBA 2 utilise une technologie innovante d'impression de pelouse qui vous permet de créer de superbes motifs, logos et messages personnalisés via l'application MAMMOTION.

« Les papas travaillent dur toute l'année ? ils méritent de passer leurs weekends d'été à passer du bon temps en famille plutôt qu'à pousser une tondeuse à essence bruyante », a déclaré Jidong Wei, PDG de MAMMOTION. « Avec le robot LUBA 2 qui s'occupe de la tonte, les papas peuvent se détendre pendant que leur pelouse reçoit un toilettage robotisé professionnel. »

N'obligez pas papa à choisir entre un jardin digne d'Instagram et un temps précieux pour moi. Laissez la tondeuse LUBA 2 faire le travail à sa place. Grâce à ce pack d'une durée limitée disponible sur Amazon et sur le site Web de MAMMOTION , papa recevra le cadeau de la plus belle pelouse du quartier sans le mal de dos.

Pour en savoir plus sur le modèle de robot tondeuse LUBA 2 AWD qui convient le mieux à votre pelouse, consultez le site mammotion.com/pages/luba-2-awd-series.

À propos de MAMMOTION

MAMMOTION se consacre à la culture d'un mode de vie extérieur intelligent et de haute qualité, respectueux de l'environnement, grâce à des solutions robotiques innovantes. Notre mission consiste à révolutionner les robots tondeuses pour les professionnels et les particuliers, ouvrant ainsi la voie à une expérience extérieure plus durable et plus efficace.

https://mammotion.com/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2430605/1.jpg

