DISFRUTAR, À BARCELONE, NOMMÉ NO.1 SUR LA LISTE THE WORLD'S 50 BEST RESTAURANTS 2024

LES ANGES, 6 juin 2024 /PRNewswire/ -- Le monde de la gastronomie s'est réuni ce soir à Las Vegas, aux États-Unis, pour célébrer et distinguer The World's 50 Best Restaurants 2024, sponsorisé par S.Pellegrino & Acqua Panna, avec Disfrutar, à Barcelone, dirigé par l'habile trio de chefs Oriol Castro, Eduard Xatruch et Mateu Casañas, nommé The World's Best Restaurant. La cérémonie de remise des prix, qui s'est déroulée au Wynn Las Vegas, a récompensé les meilleurs talents gastronomiques de 26 territoires sur cinq continents.

Classé No.2 en 2023, Disfrutar est réputé pour ses techniques modernes et ses ingrédients magnifiques, offrant une expérience qui bouleverse agréablement la haute gastronomie traditionnelle. Le menu dégustation associe identité méditerranéenne et saveurs avant-gardistes pour proposer une cuisine contemporaine audacieuse qui suscite la réflexion tout en étant divertissante. Disfrutar est suivi au classement par Asador Etxebarri (No.2) à Atxondo et Table de Bruno Verjus (No.3) à Paris.

Pour la liste 1-50 complète, cliquez ici.



William Drew, directeur du contenu The World's 50 Best Restaurants, commente : « C'est avec une grande excitation que nous dévoilons la liste de The World's 50 Best Restaurants 2024, parrainée par S.Pellegrino & Acqua Panna, et honorons l'iconoclaste Disfrutar comme The World's Best Restaurant. L'équipe a démontré un dévouement extraordinaire à son métier, surprenant et régalant les convives avec chaque plat de son vaste menu. »

Mitsuharu 'Micha' Tsumura, chef-propriétaire de Maido à Lima, remporte le Estrella Damm Chefs' Choice Award 2024, seule récompense à être décernée par ses pairs. Avec une carrière de plus de 40 ans, le chef et restaurateur australien Neil Perry est aujourd'hui récompensé du Woodford Reserve Icon Award. La parisienne Nina Métayer, dont le travail inspire une nouvelle génération de pâtissiers, est nommée The World's Best Pastry Chef 2024, parrainé par Sosa.

Situé à Hong Kong, Wing (No.20) du chef Vicky Cheng est récompensé du Highest New Entry Award 2024, et The Chairman (No.26) - également à Hong Kong - remporte le Highest Climber Award 2024, sponsorisé par Highstreet World. Parmi les autres nouvelles entrées figurent Mingles (No.44) à Séoul et La Colombe (No.49) au Cap.

The Beronia World's Best Sommelier Award est décerné à Pablo Rivero, sommelier et propriétaire de Don Julio, à Buenos Aires, alors que le berlinois Nobelhart & Schmutzig (No.43) remporte le Sustainable Restaurant Award.

6 juin 2024 à 04:08

