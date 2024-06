REPLY: Reply reconnu comme Visionnaire dans le Magic Quadranttm de Gartner® 2024 pour les systèmes de gestion d'entrepôt





Reply, une société mondiale d'intégration de systèmes et de conseil, annonce sa reconnaissance pour la cinquième année consécutive en tant que Visionnaire dans le rapport 2024 Gartner Magic Quadrant pour les systèmes de gestion d'entrepôt. Nous devons cette reconnaissance à notre engagement à fournir des solutions WMS innovantes qui répondent aux exigences évolutives du marché.

Avec la solution LEA Replytm, Reply offre une plateforme numérique de chaîne d'approvisionnement modulaire et extensible, 100 % cloud-native et basée sur des microservices. Cette approche permet une composabilité et une adaptabilité sans précédent, offrant aux clients des solutions sur mesure et évolutives pour répondre à leurs besoins commerciaux spécifiques et accélérer la transformation numérique rapide de leurs organisations. LEA Replytm WMS est conçu pour optimiser les opérations d'entrepôt, améliorer l'efficacité et rationaliser les processus de la chaîne d'approvisionnement. Dans le cadre de l'évolution continue de la plateforme LEA, un assistant numérique basé sur l'IA générative nommé LEApedia a récemment été intégré. Cette solution est conçue pour interpréter et répondre aux requêtes et commandes en langage naturel. LEApedia améliore l'utilisation du WMS en facilitant l'analyse de vastes ensembles de données, permettant aux opérateurs d'entrepôt d'identifier rapidement des modèles et des informations auparavant inaccessibles, avec la même facilité et rapidité.

"Nous sommes ravis d'être reconnus comme Visionnaires dans le Gartner WMS Magic Quadrant 2024. Nous croyons que cette reconnaissance est un témoignage de notre dévouement à fournir des solutions de gestion d'entrepôt innovantes et percutantes. Nous sommes fiers de dire que notre approche pionnière, offrant l'une des premières plateformes basées sur des microservices dans l'industrie, donne aux clients de LEA Replytm un avantage concurrentiel significatif," a déclaré Enrico Nebuloni, Partenaire Exécutif chez Reply.

En fournissant à ses clients des solutions qui favorisent le succès dans un paysage commercial en constante évolution, Reply continue de consolider sa réputation en tant que partenaire de confiance dans le domaine de la technologie de la chaîne d'approvisionnement.

Reply [EXM, STAR : REY] est spécialisé dans la conception et la mise en oeuvre de solutions basées sur les nouveaux canaux de communication et les médias numériques. En tant que réseau d'entreprises hautement spécialisées, Reply définit et développe des modèles commerciaux basés sur les nouveaux modèles de l'IA, du big data, du cloud computing, des médias numériques et de l'internet des objets. Reply fournit des services de conseil, d'intégration de systèmes et des services numériques aux organisations des secteurs des télécommunications et des médias, de l'industrie et des services, de la banque et de l'assurance, ainsi que du secteur public. www.reply.com

