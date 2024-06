IDEXX annonce un analyseur cellulaire révolutionnaire sans préparation de lames, IDEXX inVue Dxtm, qui simplifie votre flux de travail à la clinique





Grâce à sa plateforme alimentée par l'IA et au chargement facilité, l'IDEXX inVue Dxtm fournit une nouvelle approche aux analyses de cytologie et de morphologie des cellules sanguines.

Le lancement mondial de l'analyseur IDEXX inVue Dx débutera à la fin de l'année 2024.

WESTBROOK, Maine, 6 juin 2024 /PRNewswire/ -- IDEXX Laboratories, Inc. (NASDAQ : IDXX), un leader mondial de l'innovation en matière de santé des animaux de compagnie, annonce le lancement de l'IDEXX inVue Dxtm, un analyseur cellulaire sans préparation de lames, premier du genre, qui permet de détecter les changements cellulaires les plus courants à partir d'échantillons auriculaires et sanguins. Grâce aux modèles d'apprentissage de l'IA formés par des pathologistes IDEXX spécialisés, l'analyseur en clinique fournit aux praticiens des résultats de qualité, en 10 minutes, avec la précision d'un laboratoire de référence. Contrairement aux méthodes traditionnelles sur lame, l'analyseur IDEXX inVue Dx fournit des images multidimensionnelles des cellules dans leur état naturel et des informations diagnostiques plus complètes.

Les cliniques vétérinaires américaines effectuent environ 33 millions d'examens cytologiques et morphologiques par an,1 en s'appuyant souvent sur des processus manuels et fastidieux réalisés à l'aide d'un microscope. La préparation de l'échantillon et de la lame peut prendre à elle seule entre 10 et 20 minutes, et les résultats de la microscopie conventionnelle sont souvent sujets aux erreurs techniques et à une interprétation subjective. En outre, environ deux tiers des analyses sanguines effectuées en clinique sur un automate IDEXX font état d'une numération cellulaire anormale ou d'autres résultats significatifs qui inciteraient à procéder à une évaluation de la morphologie sanguine en vue d'un examen plus approfondi. Cependant, en raison de la complexité et du temps nécessaires pour réaliser un examen au microscope au sein de la clinique, cette étape est souvent sautée, ce qui entraîne un manque d'informations diagnostiques essentielles au rétablissement des patients. La technologie innovante de chargement et de préparation sans lames de l'analyseur IDEXX inVue Dx, simplifie le flux de travail tout en générant des résultats cohérents et cliniquement exploitables pour les praticiens et leurs patients.

"Pendant des décennies, les praticiens comme moi se sont heurtés aux limites des méthodes qui utilisent des échantillons sur lames mais désormais, avec l'analyseur IDEXX inVue Dx, le flux de travail sans lames change la donne, soutenu par une technologie qui nous apporte la confiance dont nous avons besoin pour fournir un diagnostic précis à nos patients", a déclaré Guillermo Couto, DVM, DACVIM (SAIM, Oncologie).* De plus, lorsqu'il est associé à l'analyseur d'hématologie ProCyte Dx® ou ProCyte One®, l'analyseur IDEXX inVue Dx permet une analyse rapide de la morphologie des cellules sanguines, aidant ainsi les vétérinaires à établir un diagnostic presque instantanément."

Les caractéristiques et avantages de la plateforme de l'analyseur IDEXX inVue Dx sont les suivants :

Flux de travail simplifié, sans lame , qui supprime la quasi-totalité des étapes manuelles et élimine la variabilité afin de fournir un examen fiable de la cytologie auriculaire et de la morphologie des cellules sanguines, y compris lors des contrôles.

, qui supprime la quasi-totalité des étapes manuelles et élimine la variabilité afin de fournir un examen fiable de la cytologie auriculaire et de la morphologie des cellules sanguines, y compris lors des contrôles. Une évaluation multidimensionnelle (3-D) des cellules qui fournit des images à fort contraste de cellules non détectables au microscope, ce qui permet d'obtenir des résultats plus complets et de prendre des mesures plus rapides et plus sûres.

qui fournit des images à fort contraste de cellules non détectables au microscope, ce qui permet d'obtenir des résultats plus complets et de prendre des mesures plus rapides et plus sûres. Examen automatisé de la morphologie des cellules sanguines permettant d'identifier et de quantifier les anomalies morphologiques courantes des globules rouges, des globules blancs et des plaquettes au cours de la visite du patient. L'analyseur IDEXX inVue Dx fournit l'analyse sanguine la plus complète et la plus efficace disponible en clinique lorsqu'il est utilisé avec l'analyseur d'hématologie automatisé ProCyte Dx ou ProCyte One d'IDEXX.

permettant d'identifier et de quantifier les anomalies morphologiques courantes des globules rouges, des globules blancs et des plaquettes au cours de la visite du patient. L'analyseur IDEXX inVue Dx fournit lorsqu'il est utilisé avec l'analyseur d'hématologie automatisé ProCyte Dx ou ProCyte One d'IDEXX. Des modèles d'apprentissage de l'IA formés par des pathologistes IDEXX spécialisés à partir de plus de dix millions d'images d'échantillons de patients, pour des résultats en temps réel avec une précision fiable en 10 minutes.

formés par des pathologistes IDEXX spécialisés à partir de plus de dix millions d'images d'échantillons de patients, pour des résultats en temps réel avec une précision fiable en 10 minutes. Intégration à la gamme d'analyseurs IDEXX , aux systèmes de gestion de clinique et à VetConnect ® PLUS, alimenté par la station IDEXX VetLab ® . Cet écosystème de technologies avancées, d'outils et d'experts aide les vétérinaires à interpréter les résultats, à déterminer les prochaines étapes et à simplifier le processus de facturation de l'analyse.

, aux systèmes de gestion de clinique et à VetConnect PLUS, alimenté par la station IDEXX VetLab . Cet écosystème de aide les vétérinaires à interpréter les résultats, à déterminer les prochaines étapes et à simplifier le processus de facturation de l'analyse. Expansion continue du menu de la plateforme qui démontre la stratégie Technology for Life d'IDEXX. Les capacités de la plateforme IDEXX inVue Dx se développeront au fil du temps, l'extension aux cytoponctions des nodules et des masses étant prévue prochainement.

"Les professionnels de la médecine vétérinaire sont extrêmement occupés et recherchent des moyens d'augmenter leur capacité", a déclaré Jay Mazelsky, président et directeur général d'IDEXX. "Nous nous efforçons d'être à la pointe de l'innovation qui transforme le quotidien, et l'analyseur IDEXX inVue Dx est notre dernière solution qui permet de gagner en efficacité, fournit des informations cliniques plus approfondies et rend les vétérinaires plus confiants dans leurs diagnostics et leurs plans de traitement."

Pour plus d'informations, veuillez consulter la page de l'analyseur cellulaire IDEXX inVue Dx.

À propos d'IDEXX

IDEXX est un leader mondial en matière d'innovation dans le domaine de la santé des animaux de compagnie. Nos produits et services diagnostiques et logiciels apportent de la clarté dans le monde complexe et en constante évolution de la médecine vétérinaire. Nous aidons les animaux de compagnie à vivre plus longtemps et plus pleinement en fournissant des informations et des solutions qui permettent à la communauté vétérinaire du monde entier de prendre des décisions en toute confiance, afin de faire progresser les soins médicaux, d'améliorer l'efficacité et de développer l'activité des cliniques. Nos innovations contribuent également à garantir la sécurité du lait et de l'eau dans le monde entier et à préserver la santé et le bien-être des personnes et du bétail. IDEXX Laboratories, Inc. est membre de l'indice S&P 500®. IDEXX, dont le siège est situé dans le Maine, emploie près de 11 000 personnes et propose des solutions et des produits à ses clients dans plus de 175 pays et territoires. Pour plus d'informations sur IDEXX, consultez le site : www.idexx.com.

Note concernant les déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient ou peut contenir des déclarations prospectives au sens du Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Les déclarations prospectives peuvent être identifiées par l'utilisation de mots tels que "s'attend à", "peut", "anticipe", "a l'intention de", "serait", "planifie", "croit", "estime", "devrait", "projette", et d'autres mots et expressions similaires. Ces déclarations prospectives ont pour but de fournir nos attentes ou prévisions actuelles concernant des événements futurs ; elles sont basées sur des estimations, des projections, des convictions et des hypothèses actuelles ; et elles ne constituent pas des garanties de performances futures. Les événements ou résultats réels peuvent différer matériellement de ceux décrits dans les déclarations prévisionnelles. Ces déclarations sont soumises à des risques, des incertitudes, des hypothèses et d'autres facteurs importants. Les lecteurs sont invités à ne pas se fier indûment à ces déclarations prospectives, car les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux qui sont exprimés ou sous-entendus. Les rapports déposés par IDEXX conformément aux lois américaines sur les valeurs mobilières contiennent des discussions sur certains de ces risques et incertitudes. IDEXX n'a aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les déclarations prévisionnelles, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, et décline expressément toute obligation à cet égard. Il est conseillé aux lecteurs de consulter les documents déposés par IDEXX auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (qui sont disponibles dans la base de données EDGAR de la SEC à l'adresse sec.gov et sur le site Web d'IDEXX à l'adresse idexx.com).

1 Données conservées par IDEXX Laboratories, Inc. Westbrook, Maine USA : 2019 Microscopy Utilization Study rates from 175 U.S. practices.

*Le Dr Couto a été rémunéré pour les services de conseil qu'il a fournis à IDEXX.

6 juin 2024 à 03:00

