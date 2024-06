Découvrez le Tineco FLOOR ONE Stretch S6: le nettoyeur ultime pour votre maison





Tineco, spécialiste de l'entretien des sols et des appareils intelligents, est fier de lancer le tout nouveau FLOOR ONE Stretch S6, un aspirateur sans fil conçu pour atteindre les coins cachés et offrir un nettoyage plus performant.

Le Tineco FLOOR ONE Stretch S6 se distingue par sa maniabilité exceptionnelle. Grâce à son design plat et inclinable à 180°, il peut facilement se glisser sous les meubles et atteindre les zones difficiles d'accès. Son système de séparation des eaux usées maintient une forte aspiration, protège le moteur et assure des performances optimales, même à plat. À seulement 5,1 pouces de hauteur, il peut facilement passer sous les lits, canapés et autres meubles bas.

Le système d'auto-nettoyage FlashDry offre une commodité sans précédent. En deux étapes, il nettoie et sèche la brosse automatiquement. Le lavage à l'eau chaude à 70°C dure deux minutes et assure un nettoyage en profondeur. Ensuite, la brosse est séchée avec de l'air chaud à 70°C pendant cinq minutes, évitant ainsi moisissures et mauvaises odeurs. Pendant ce processus, la brosse tourne dans les deux sens pour un nettoyage encore plus efficace.

La technologie MHCBStm de Tineco maintient la brosse toujours propre en fournissant continuellement de l'eau propre, garantissant ainsi des sols impeccables.

Le Tineco FLOOR ONE Stretch S6 est conçu pour offrir un confort d'utilisation optimal. Ses mini roues d'assistance facilitent les mouvements dans les deux directions, et le réservoir d'eau positionné au-dessus de la tête de brosse réduit le poids, rendant le nettoyage plus agréable. Son design pivotant à 45° permet un contrôle parfait, même en position allongée.

Avec une autonomie allant jusqu'à 40 minutes, cet aspirateur peut nettoyer de grandes surfaces sans interruption. Il atteint facilement les coins et bords grâce à son design de nettoyage sur trois côtés. De plus, avec son grand réservoir d'eau de 0,72 L, nul besoin de vider aussi souvent les réservoirs pendant le nettoyage.

Points Clés du Tineco FLOOR ONE Stretch S6:

Design plat à 180°: atteint facilement les zones cachées

Séparation en 3 chambres de l'eau sale: assure une aspiration forte même en position allongée

Design compact: accède aux espaces les plus bas sans effort

Le système d'auto-nettoyage FlashDry

Rotation Bi-Directionnelle de la Brosse à 720°: assure un nettoyage plus précis et une brosse plus propre

Technologie MHCBStm: nettoie continuellement avec de l'eau propre pour une performance optimale

Autonomie longue durée : jusqu'à 40 minutes

Nettoyage des bords sur trois côtés: Atteint 0,5 cm des murs

Grand réservoir d'eau de 0,72 L

Le Tineco FLOOR ONE Stretch S6 est disponible au prix de 599?. Découvrez-le dès maintenant sur Tineco ou Amazon.

À propos de Tineco

Fondée en 1998, Tineco se consacre à la conception d'appareils électroniques ménagers haut de gamme, pratiques, faciles à utiliser et intelligents. Avec plus de deux décennies d'expérience dans le secteur de l'entretien ménager, Tineco ne cesse d'innover pour créer une vie facile et intelligente pour tous.

6 juin 2024 à 02:20

