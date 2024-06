TrinaTracker choisit la voie du développement durable dans une usine en Espagne





VIANA, Espagne,, 5 juin 2024 /CNW/ - TrinaTracker, l'important fournisseur de solutions de suivi intelligent derrière Trinasolar, annonce fièrement l'obtention de la certification d'empreinte carbone pour son usine de fabrication à Viana, en Espagne, le 5 juin, à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement. Cette certification, accordée par Bureau Veritas, souligne l'engagement de TrinaTracker à protéger l'environnement et à contribuer à un avenir durable.

Une évaluation des émissions de carbone de TrinaTracker pour 2022 a montré une réduction de 54,7 % par rapport à l'année précédente. L'évaluation, menée conformément au protocole sur les GES, une méthodologie de comptabilisation du carbone universellement reconnue, a mesuré les émissions de portée 1 et 2 de TrinaTracker, assurant ainsi la déclaration exacte des émissions directes et indirectes de CO 2 de l'entreprise. De plus, une évaluation est en cours pour vérifier les émissions de portée 3, et une nouvelle certification est prévue plus tard cette année.

L'urgence de la lutte contre les changements climatiques devient de plus en plus évidente, et Trinasolar demeure inébranlable dans son engagement envers la responsabilité sociale des entreprises et prend des mesures importantes. L'entreprise vise à réduire de moitié l'intensité des émissions de GES de ses produits solaires photovoltaïques de catégorie 1 et 2 d'ici l'année prochaine, par rapport à l'année de référence 2020. À plus long terme, Trinasolar prévoit de réaliser des projets d'économie d'énergie et de réduction de la consommation, et de réduire la consommation d'énergie dans ses activités de fabrication et ses opérations mondiales de 1 milliard de kilowattheures de 2021 à 2030.

« Nous sommes très fiers d'avoir obtenu cette certification », a déclaré Alvaro Guerra, chef de l'usine de Viana. « Notre approche à l'égard de l'atteinte des objectifs écologiques et de la fabrication durable est enracinée dans notre culture d'entreprise. »

Pour souligner le jalon que représente cette certification, TrinaTracker a compensé 22 % de l'énergie consommée dans l'usine de Viana en 2022, ce qui équivaut à produire 450 kilowattheures d'énergie verte par jour et à réduire les émissions de CO2 de 14 tonnes par année. De plus, TrinaTracker, qui a obtenu les certifications ISO 9001, 14001 et 45001, se concentre maintenant sur l'obtention de la norme ISO 14064 pour quantifier et déclarer ses émissions de gaz à effet de serre et leur élimination conformément aux normes internationales.

Le développement durable fait partie intégrante des valeurs fondamentales de TrinaTracker. Chaque gigawatt tiré de ses suiveurs solaires et de sa production d'énergie solaire propre donne des résultats positifs importants. Avec des expéditions de suiveurs solaires d'une capacité totale de plus de 20 GW à l'échelle mondiale, TrinaTracker contribue de façon importante à des économies annuelles d'émissions de CO2 de 2,198 millions de tonnes métriques, alimentant 853 millions de foyers. TrinaTracker mettra tout en oeuvre pour ouvrir la voie à un avenir plus durable et plus respectueux de l'environnement.

