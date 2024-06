La présidence de la COP28 appelle à un effort mondial pour tirer parti de l'essor de l'IA, de la transition énergétique et de la croissance des pays du Sud afin d'accélérer le développement durable pour tous





BAKOU, Azerbaïdjan, 6 juin 2024 /PRNewswire/ -- Sultan Al Jaber, président de la COP28, a déclaré aujourd'hui aux délégués réunis à l'occasion de l'ouverture de la Semaine de l'énergie de Bakou que toutes les parties prenantes devaient tirer parti de l'essor de l'intelligence artificielle (IA), de la transition énergétique et de la croissance des pays du Sud pour accélérer un développement durable positif sur le plan climatique pour tous.

M. Al Jaber a également appelé les secteurs de l'énergie et de la technologie à collaborer plus étroitement pour accélérer l'adoption de l'IA afin de répondre durablement à la demande croissante d'énergie dans le monde et de favoriser la décarbonisation.

« Si l'IA fait exploser la demande d'énergie, elle permet également de réaliser des gains d'efficacité qui réduisent les émissions. En fait, la croissance de l'IA est l'une des trois mégatendances qui façonneront notre avenir, aux côtés de l'accélération de la transition énergétique et de l'essor des marchés émergents et du Sud mondial. Et plus l'IA et l'énergie collaboreront étroitement, plus nous pourrons trouver des solutions pour stimuler une croissance décarbonée partout dans le monde », a déclaré M. Al Jaber dans un discours prononcé le jour de l'ouverture de la Semaine de l'énergie de Bakou, qui se tient dans la capitale azerbaïdjanaise jusqu'au 6 juin.

M. Al Jaber a indiqué que la présidence de la COP28 et les Émirats arabes unis travailleraient « en étroite collaboration avec la présidence azerbaïdjanaise de la COP et nous appelons tous les pays à faire en sorte que la COP29 soit un succès retentissant qui s'appuie sur les résultats de Dubaï ».

« La COP28 est entrée dans l'histoire avec le Consensus des Émirats arabes unis, concrétisant l'ensemble le plus complet d'avancées climatiques depuis l'Accord de Paris, a commenté M. Al Jaber. Et, dans un contexte géopolitique très difficile, nous avons prouvé que le multilatéralisme est bien vivant.

Nous avons uni le monde autour d'une voie pratique pour assurer que nous pouvons limiter le réchauffement climatique à 1,5° C, tout en renforçant la résilience et en maintenant le développement socio-économique pour tous. »

Conformément à l'engagement pris dans le cadre du Consensus des Émirats arabes unis de tripler la capacité des énergies renouvelables d'ici 2030, les Émirats arabes unis et l'Azerbaïdjan célèbrent aujourd'hui la pose de la première pierre des centrales solaires photovoltaïques de Bilasuvar et de Neftchala et du projet éolien d'Absheron Garadagh. Ensemble, ils fourniront plus de 1 GW d'énergie propre pour répondre aux besoins énergétiques croissants de l'Azerbaïdjan. Ces projets, annoncés l'année dernière, sont développés par Masdar, la centrale d'énergie propre des Émirats arabes unis, et la SOCAR, la compagnie pétrolière nationale d'Azerbaïdjan.

« Ces projets s'inscrivent dans la continuité des partenariats établis par les Émirats arabes unis pour renforcer la croissance verte du pays et promouvoir le développement durable à l'échelle mondiale. Des partenariats pratiques comme ceux-ci aideront à transformer le consensus des Émirats arabes unis en une réalité tangible dans le monde entier », a ajouté M. Al Jaber.

La troïka des présidences de la COP, qui a été mandatée dans le consensus des Émirats arabes unis et qui réunit la COP28 et les présidences de la COP de l'Azerbaïdjan et du Brésil, contribuera à mener une action collective ambitieuse en matière de climat, a-t-il souligné.

La troïka crée une dynamique pour un nouveau cycle de contributions déterminées au niveau national renforcées et alignées sur le consensus des Émirats arabes unis.

Selon M. Al Jaber, l'industrie doit également continuer à jouer son rôle. Il a félicité la SOCAR d'avoir adhéré à la charte de décarbonisation du pétrole et du gaz lancée lors de la COP28.

« Aujourd'hui, plus de 40 % de l'industrie s'est engagée à ne pas émettre de méthane d'ici 2030 et à ne pas en émettre du tout d'ici 2050, a annoncé M. Al Jaber. À ceux qui n'ont pas encore signé la charte, je demande instamment de le faire. »

« Vous avez le pouvoir, les ressources et la technologie nécessaires pour avoir un impact positif considérable en peu de temps », a-t-il rappelé aux délégués.

M. Al Jaber a fait remarquer que toute mesure audacieuse doit être assortie de pragmatisme, que la transition énergétique se fera à des rythmes différents selon les endroits et que chaque industrie a besoin de solutions sur mesure.

Le président de la COP28 a noté que l'expansion des centres de données pour alimenter la croissance de l'IA nécessitera que les énergies renouvelables soient soutenues par le gaz naturel. La COP29, qui se tiendra à Bakou en novembre, « se concentrera comme aucune autre COP » sur la question du financement du climat, un élément essentiel du Consensus des Émirats arabes unis. M. Al Jaber s'est félicité de la nouvelle selon laquelle la promesse de financement de 100 milliards de dollars pour le climat a finalement été tenue : « Cela est encourageant... Mais nous avons besoin de beaucoup plus de financement, qui doit être beaucoup plus disponible, accessible et abordable. »

M. Al Jaber a déclaré que les institutions financières internationales (IFI) et les banques multilatérales de développement (BMD) « ont un rôle essentiel à jouer pour aider à rendre les marchés émergents et en développement plus propices à l'investissement ». Il a également indiqué que « le secteur privé doit se mobiliser pour aider à transformer des milliards en milliers de milliards ».

Ces solutions incluent ALTÉRRA, qui a été lancé lors de la COP28 avec un engagement de 30 milliards de dollars de la part des Émirats arabes unis, ce qui en fait le plus grand instrument d'investissement privé au monde pour l'action contre le changement climatique. Il jouera un rôle essentiel dans la mise en place d'investissements climatiques à grande échelle là où ils sont le plus nécessaires.

« Le Fonds mobilisera 250 milliards de dollars d'investissements supplémentaires au cours des six prochaines années, sur les marchés émergents et dans les pays du Sud, et je pense qu'il constitue un modèle à suivre pour débloquer des financements à grande échelle », a affirmé M. Al Jaber.

M. Al Jaber a conclu son discours en évoquant les possibilités offertes par une transition écologique : « Nous sommes confrontés à des défis sans précédent. Pourtant, ces défis recèlent une opportunité inégalée de redéfinir notre avenir, de s'engager sur la voie de la durabilité et de la résilience.

La transition vers une économie durable ne se limite pas à la réduction des émissions. Il s'agit de créer des emplois, de renforcer la santé et d'améliorer la qualité de vie de milliards de personnes dans le monde. »

La transition doit déboucher sur un monde où chaque enfant, « qu'il soit né dans le Nord ou dans le Sud, a la possibilité de s'épanouir. Il s'agit d'un appel à l'action pour chaque nation, chaque industrie, chaque communauté et chaque individu afin qu'ils s'engagent et contribuent à une cause qui transcende les frontières et les générations ».

La technologie est la clé de cette transition, a rappelé M. Al Jaber : « Nous devons adopter les nouvelles technologies, encourager la collaboration et nous engager dans des politiques de transformation qui protègent notre planète et garantissent la prospérité pour tous. »

M. Al Jaber a appelé chacun à « se montrer à la hauteur de cette occasion avec courage et conviction, sachant que lorsque nous nous unissons dans un but commun, il n'y a pas de défi trop grand ni d'objectif trop ambitieux. Lors de la COP28, nous nous sommes unis, nous avons agi et nous avons obtenu des résultats. À l'approche de la COP29, redoublons d'efforts et poursuivons sur la voie des résultats tangibles ».

