TrinaTracker adopte le développement durable dans son usine en Espagne





VIANA, Espagne, 6 juin 2024 /PRNewswire/ -- TrinaTracker, l'un des principaux fournisseurs de solutions de trackers intelligents de Trinasolar, est fier d'annoncer la certification de l'empreinte carbone de son usine de Viana, en Espagne, le 5 juin, à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement. Cette certification, accordée par Bureau Veritas, souligne l'engagement de TrinaTracker à protéger l'environnement et à contribuer à un avenir durable.

Une évaluation des émissions de carbone de TrinaTracker pour 2022 a montré que celles-ci avaient été réduites de 54,7 % par rapport à l'année précédente. L'évaluation, réalisée conformément au protocole GHG, une méthodologie de comptabilisation du carbone universellement reconnue, a évalué les émissions de portée 1 et 2 de TrinaTracker, garantissant un rapport précis des émissions directes et indirectes de CO 2 . En outre, une évaluation est en cours pour vérifier les émissions de portée 3, et une nouvelle certification est attendue dans le courant de l'année.

Alors que l'urgence de la lutte contre le changement climatique devient de plus en plus évidente, Trinasolar reste fidèle à son engagement en faveur de la responsabilité sociale des entreprises et prend des mesures significatives. L'entreprise a pour objectif de réduire de moitié l'intensité des émissions de GES des produits solaires photovoltaïques de catégorie 1 et 2 d'ici l'année prochaine par rapport à l'année de référence 2020. À plus long terme, Trinasolar prévoit de mettre en oeuvre des projets d'économie d'énergie et de réduction de la consommation, et de réduire la consommation d'énergie dans la fabrication et les opérations mondiales de 1 milliard de kWh entre 2021 et 2030.

« Nous sommes très fiers d'avoir obtenu cette certification, a déclaré Alvaro Guerra, directeur de l'usine de Viana. Notre approche de la réalisation des objectifs écologiques et de la fabrication durable est ancrée dans notre culture d'entreprise. »

Pour célébrer cette étape importante de la certification, TrinaTracker a compensé 22 % de l'énergie consommée dans l'usine de Viana en 2022, ce qui équivaut à générer 450 kWh d'énergie durable par jour et à réduire les émissions de CO 2 de 14 tonnes par an. De plus, TrinaTracker, qui a obtenu les certifications ISO 9001, 14001 et 45001, se concentre désormais sur l'obtention de la norme ISO 14064 afin de quantifier et de signaler les émissions de gaz à effet de serre et leur élimination conformément aux normes internationales.

Le développement durable fait partie intégrante des valeurs fondamentales de TrinaTracker. Chaque gigawatt de ses trackers solaires et de sa production d'énergie solaire propre produit des résultats positifs significatifs. Avec plus de 20 GW de trackers solaires livrés dans le monde, TrinaTracker contribue de manière significative à la réduction des émissions annuelles de CO 2 de 2,198 millions de tonnes métriques et à l'alimentation de 853 millions de foyers. TrinaTracker fera tout son possible pour favoriser un avenir plus durable et plus respectueux de l'environnement.

