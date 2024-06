Martine Asselin et Annick Daigneault remportent le prix Artiste dans la communauté 2024





QUÉBEC, le 5 juin 2024 /CNW/ - Le Conseil des arts et des lettres du Québec est heureux de s'associer au réseau Les Arts et la Ville pour décerner le prix Artiste dans la communauté à Martine Asselin et Annick Daigneault pour leur projet Les pieds en haut : Lou-Enfant. Ce prix, assorti d'un montant de 10?000 $, leur a été remis par Honorine Youmbissi, directrice du soutien aux artistes, aux communautés et à l'action régionale au Conseil des arts et des lettres du Québec, lors de la remise des Prix Les Arts et la Ville, qui a eu lieu ce soir au Théâtre Alphonse-Desjardins à Repentigny.

«?Les artistes Martine Asselin et Annick Daigneault ont fait preuve d'audace et de courage en mettant sur pied cet ambitieux projet, permettant au public d'expérimenter le monde avec la sensibilité d'une personne autiste. À la fois avant-gardiste, poétique et bouleversant, ce projet d'une grande pertinence visite des territoires peu explorés, favorisant une meilleure compréhension de l'autisme?», ont mentionné les membres du jury.

L'oeuvre Les pieds en haut : Lou - Enfant

Créée et produite par deux artistes également mères d'enfants autistes, Les pieds en haut: Lou - Enfant permet d'expérimenter le monde avec la sensibilité d'une personne autiste. Cette oeuvre de réalité virtuelle interactive, immersive et animée est réalisée de manière inclusive et bienveillante. Fruit d'une démarche documentaire, l'oeuvre fait vivre l'état autistique de manière poétique et métaphorique au public à travers le personnage fictif de Lou, créé à partir de témoignages de personnes autistes et inspiré des fils autistes des cocréatrices.

L'oeuvre engage physiquement les spectatrices et spectateurs, afin de leur faire adopter un ensemble de comportements autistiques. Le personnage de Lou est présenté dans un casque de réalité virtuelle Meta Quest accompagné de deux manettes qui permettent aux utilisatrices et aux utilisateurs d'interagir en temps réel avec l'environnement virtuel. Guidés par la voix de la narratrice, ils traversent, sensoriellement et émotivement, divers états. Par son contenu, sa forme et son message, l'oeuvre touche des gens de tous les milieux, tant ici qu'à l'étranger. Elle favorise l'empathie et crée des ponts, pour une meilleure inclusion des personnes neurodivergentes.

Les lauréates

Cinéaste et documentariste depuis près de 25 ans, Martine Asselin raconte à l'écran les histoires de personnes authentiques et résilientes dont les parcours font réfléchir. Elle s'intéresse depuis toujours au concept de norme, questionnant ce que l'on considère comme normal ou pas.

Artiste multidisciplinaire, Annick Daigneault a suivi des formations en théâtre, en communication et en gestion philanthropique. Elle cumule plusieurs années d'expérience, entre autres, en direction artistique événementielle et en communications. Elle est présidente-fondatrice de la Fondation pour l'inclusion Sur le Fil. Militante, auteure et activiste, elle s'implique socialement et politiquement en faveur de la reconnaissance positive de la neurodiversité.

Les finalistes

est nommée pour son projet de médiation culturelle Réalisé en collaboration avec l'organisme communautaire MAM- Autour de la maternité, ce projet a offert une occasion d'expression artistique à des parents ayant vécu un deuil périnatal à l'aide du dessin, de l'écriture et de la poésie visuelle. Un livre d'artiste issu de ce projet a été distribué aux partenaires, participantes et participants Marie-Claude De Souza, est nommée pour son projet littéraire Centrifugeuse. Huit conteurs, conteuses, poètes et artistes ont investi trois quartiers longueuillois pour créer des oeuvres inédites, s'imprégnant d'échanges avec les citoyennes et citoyens, de l'aménagement du territoire et de l'histoire de ces quartiers. Plusieurs actions artistiques ont parsemé le processus créatif (interventions furtives, spectacles, discussions publiques, ateliers, etc.), suscitant la participation citoyenne.

Le prix Artiste dans la communauté est l'un des cinq Prix Les Arts et la Ville.

À propos du Conseil des arts et des lettres du Québec

Depuis 30 ans, le Conseil des arts et des lettres du Québec investit dans l'imaginaire et célèbre les succès de celles et ceux qui créent des oeuvres marquantes, qui forgent notre identité culturelle et la font rayonner. Dans une perspective de développement artistique équitable et durable, le Conseil soutient dans toutes les régions du Québec la création, l'expérimentation et la production dans les domaines des arts et des lettres et en favorise la diffusion au Québec, au Canada et à l'étranger.

En décernant ce prix, le Conseil poursuit son objectif de reconnaissance publique en démontrant son appui aux créatrices et aux créateurs qui se distinguent par l'excellence de leurs réalisations et par leur contribution exceptionnelle à la vitalité de la culture québécoise.

À propos du réseau Les Arts et la Ville

Le réseau Les Arts et la Ville outille les communautés des francophonies canadiennes afin qu'elles utilisent pleinement le potentiel de la culture pour développer durablement leurs milieux de vie et renforcer le tissu social. Son action est fondée sur l'information et la sensibilisation, la mobilisation et l'inspiration - par la mise en valeur de pratiques exemplaires - ainsi que la formation et l'accompagnement de ses membres.

À propos des prix Les Arts et la Ville

Les Prix Les Arts et la Ville visent à encourager la vitalité culturelle des communautés et à promouvoir les bonnes pratiques en la matière. Ils expriment une reconnaissance de l'engagement des forces vives des collectivités pour faire de la culture un vecteur de développement durable. Ils contribuent à la concrétisation de projets culturels jouant un rôle actif dans l'amélioration continue de la qualité de vie des citoyen?ne?s.

