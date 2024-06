Foton et IVECO annoncent une exploration conjointe des synergies futures





PÉKIN, 6 juin 2024 /PRNewswire/ -- Le 4 juin 2024, FOTON et le groupe Iveco ont signé un protocole d'accord à Pékin, en Chine, pour explorer la coopération dans le domaine des véhicules et composants électriques, dans le but de se développer conjointement sur les marchés européens et sud-américains. La cérémonie de signature s'est déroulée en présence de Chang Rui, président de FOTON, et de Gerrit Marx, directeur général du groupe IVECO.

Explorer conjointement de nouveaux développements

En tant que premier constructeur de véhicules utilitaires en Chine, FOTON s'engage à stimuler l'innovation et le développement dans l'industrie automobile. Ce partenariat permettra aux deux parties d'explorer conjointement la commercialisation d'une fourgonnette électrique pour l'Europe et l'Amérique du Sud, dans la catégorie la plus légère (jusqu'à 3,5 tonnes de PTAC), par l'intermédiaire des canaux de vente d'IVECO. La fourgonnette devrait avoir un impact positif sur les chaînes d'approvisionnement régionales et locales sur ces marchés.

IVECO, la marque de véhicules utilitaires du groupe Iveco, est spécialisée dans la conception, la fabrication et la vente de camions lourds, moyens et légers. Promouvoir l'électrification des véhicules utilitaires légers et augmenter l'autonomie électrique avec un PTAC allant jusqu'à 3,5 tonnes est une stratégie importante pour le groupe Iveco, et la collaboration avec FOTON garantira la disponibilité d'un modèle de fourgonnette dans cette gamme.

La signature du protocole d'accord ouvre également la voie à de nouvelles discussions de collaboration entre les deux parties. Cela comprend la possibilité de localiser des activités en Europe et en Amérique du Sud, qui sera évaluée ultérieurement. Les possibilités d'approvisionnement entre le groupe Iveco et Foton, notamment par l'intermédiaire de la marque de groupe motopropulseur du groupe Iveco, FPT Industrial, seront également abordées.

S'engager sur la voie d'une nouvelle coopération internationale

Depuis des années, FOTON adhère à la stratégie de mondialisation et des nouvelles énergies, en se concentrant sur le développement de technologies vertes et de systèmes industriels bas carbone ou zéro carbone. Depuis 2004, FOTON a exporté 926 000 véhicules au total, se classant au premier rang des exportations de véhicules commerciaux en Chine pendant 13 années consécutives, avec des produits vendus dans 130 pays. FOTON a développé et maîtrisé de manière indépendante les technologies de base des véhicules électriques, et a mis au point de multiples solutions techniques pour les véhicules à énergie nouvelle, y compris les VEB, les véhicules hybrides et les véhicules à pile à hydrogène, couvrant une gamme complète de produits pour véhicules commerciaux. Les produits NEV (véhicules à énergie nouvelle) de Foton ont été exportés dans 45 pays et régions, accélérant non seulement la transformation écologique de la logistique mondiale, mais offrant également aux consommateurs étrangers des solutions de transport plus vertes et plus respectueuses de l'environnement.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2430845/Image.jpg

5 juin 2024 à 19:55

Communiqué envoyé leet diffusé par :