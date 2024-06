LILYSILK approfondit sa stratégie de développement durable avec le rapport Zéro déchet, des améliorations à la chaîne d'approvisionnement et des partenariats élargis à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement





NEW YORK, 5 juin 2024 /CNW/ - LILYSILK, la principale marque de soie au monde qui s'engage à inspirer un mode de vie durable, est fière d'annoncer des progrès importants dans ses initiatives environnementales pour souligner la Journée mondiale de l'environnement. L'entreprise a dévoilé son Rapport Zéro déchet 2023 , a introduit des améliorations à l'emballage écologique et a élargi ses partenariats axés sur la gérance de l'environnement et le soutien communautaire.

LILYSILK lance le rapport Zéro déchet 2023 : A Year of Living Sustainably (une année de développement durable)

Alors que nous arrivons au deuxième semestre de 2024, LILYSILK célèbre non seulement ses réalisations dans le domaine de la mode, mais aussi ses progrès substantiels en matière de durabilité. Le mouvement Zéro déchet de LILYSILK demeure fidèle à ses principes de base : zéro déchet, zéro chiffon et zéro stock. Cette année, nous avons atteint un élan grâce au partenariat de LILYSILK avec TerraCycle® , avec environ 1 999 articles de soie et de cachemire recueillis et recyclés à la fin de mai, pesant environ 1 178 lb. Les réalisations détaillées sont disponibles dans le rapport complet .

Améliorations durables de la chaîne d'approvisionnement : Emballage écologique

Soucieuse de l'emballage durable, LILYSILK a pris des mesures importantes en 2023 en convertissant 120,4 tonnes d'emballages de boîtes conventionnels en sacs de papier, sauvant ainsi environ 227 arbres. De plus, l'introduction de sacs de bioplastique fabriqués à partir de ressources renouvelables, qui se décomposent dans les installations de compostage industriel, représente une réduction notable des déchets et de la dépendance aux produits à base de pétrole.

Améliorer et élargir les partenariats durables

LILYSILK a également intensifié ses efforts de reboisement grâce à sa collaboration avec One Tree Planted . En 2023, l'entreprise a planté avec succès 35 000 arbres au Brésil et au Mexique, ce qui a profité aux écosystèmes et aux collectivités à l'échelle locale. Ces efforts ont soutenu de nombreuses familles, des espèces sauvages et des emplois.

De plus, grâce à son partenariat avec Thread Together , un organisme sans but lucratif en Australie qui aide à fournir des vêtements aux personnes dans le besoin, LILYSILK a fait don de nouveaux stocks excédentaires d'une valeur de 10 000 AUD pour aider les personnes vulnérables, habilitant ainsi les personnes qui ont été marginalisées par les circonstances et non par choix.

« Notre engagement envers le développement durable est inébranlable, et en cette Journée mondiale de l'environnement, nous sommes fiers de partager plusieurs initiatives clés qui démontrent notre dévouement à l'égard de la gérance de l'environnement, a déclaré David Wang, chef de la direction de LILYSILK. En publiant notre rapport annuel zéro déchet, en améliorant notre chaîne d'approvisionnement et en élargissant nos partenariats, nous prenons des mesures concrètes pour réduire notre impact environnemental et promouvoir un avenir plus durable. »

Pour en savoir plus, visitez le site Web de LILYSILK à l'adresse http://www.lilysilk.com et suivez la marque sur Instagram et Facebook .

5 juin 2024 à 19:54

