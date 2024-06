Tether investit 18,75 millions de dollars dans XREX Group pour favoriser l'inclusion financière dans les marchés émergents





TAIPEI, le 5 juin 2024 /CNW/ - Tether, la plus grande entreprise de l'industrie des actifs numériques, a annoncé un investissement stratégique de 18,75 M$ dans XREX Group , une institution financière entièrement réglementée et dotée d'une chaîne de blocs. Cette collaboration vise à stimuler l'innovation dans l'industrie des actifs numériques, à faciliter les paiements transfrontaliers basés sur l'USDT dans les marchés émergents et à innover dans la technologie réglementaire.

Grâce au financement de Tether, XREX facilitera les paiements interentreprises transfrontaliers conformes basés sur l'USDT dans les marchés émergents, révolutionnant les transactions financières en offrant aux entreprises une plus grande facilité, efficacité et potentiellement des coûts plus bas. De plus, XREX travaillera avec la Unitas Foundation pour lancer XAU1, une cryptomonnaie stable unitisée liée au dollar US t sur-réservée avec Tether Gold (XAUt), offrant aux clients une solution de rechange stable et une protection contre l'inflation.

Cette collaboration stimulera l'innovation dans le domaine des technologies réglementaires (RegTech), en améliorant les solutions de détection et de prévention de l'utilisation illicite de cryptomonnaies stables. L'engagement de Tether à l'égard de la gérance financière responsable s'inscrit dans la volonté de XREX de favoriser un environnement sûr, accessible et digne de confiance pour tous les utilisateurs de cryptomonnaies dans les marchés émergents.

« L'investissement stratégique de Tether dans XREX Group témoigne de notre engagement inébranlable à favoriser l'inclusion financière dans les marchés émergents, a déclaré Paolo Ardoino, chef de la direction de Tether. « Notre collaboration avec XREX mènera plusieurs initiatives révolutionnaires, notamment le lancement d'une nouvelle cryptomonnaie stable unitisée unique par la Unitas Foundation et la facilitation du paiement transfrontalier basé sur l'USDT, établissant une nouvelle norme en matière d'accessibilité et d'efficacité financières dans la région. Ce dernier investissement s'inscrit dans la vision à long terme de Tether, qui consiste à bâtir une infrastructure résiliente qui s'étend au-delà des limites du marché de la cryptomonnaie, comme en témoignent nos investissements diversifiés dans divers secteurs industriels. »

« Tether et XREX ont collaboré avec succès pour aider les organismes d'application de la loi à identifier, arrêter et condamner les criminels, a déclaré Wayne Huang, chef de la direction de XREX Group. Grâce au solide soutien et à l'investissement de Tether, nous étendons ce succès à une gamme de produits RegTech qui affine davantage le Groupe XREX en tant qu'institution financière responsable. »

« Nous remercions Tether et tous les investisseurs actuels d'avoir soutenu cette ronde de financement, qui comprenait l'émission de nouvelles actions de l'équipe (actions ordinaires) pour alimenter notre recrutement de talents de premier plan. Ce mouvement d'inclusion financière fondé sur la cryptomonnaie stable apportera des changements positifs à long terme aux systèmes mondiaux de compensation et de règlement existants », a déclaré Winston Hsiao, chef de la gestion des risques, XREX Group.

XREX dispose d'une impressionnante gamme d'investisseurs, dont le Fonds national de développement du gouvernement taïwanais, CDIB Capital Group (TWSE : 2883), SBI Holdings (TYO : 8473), E.Sun Financial Holding (TWSE : 2884), ThreeD Capital (CSE : IDK), AppWorks, BlackMarble et New Economy Ventures. XREX Singapour a récemment acquis la licence de l'Autorité monétaire des grandes institutions de paiement de Singapour, tandis que XREX exerce ses activités sous le statut de VASP enregistré de la Commission de surveillance financière de Taïwan.

L'annonce d'aujourd'hui souligne les efforts continus de Tether pour favoriser l'adoption de cryptomonnaies dans les marchés émergents du monde entier, tout en renforçant l'autonomie des collectivités mal desservies qui partagent la vision de l'entreprise d'un paysage financier plus interconnecté et inclusif.

À propos de Tether et USDT

Tether est une pionnière dans le domaine de la technologie de la cryptomonnaie stable, motivée par son objectif de révolutionner le paysage financier mondial. Sa mission est de fournir une infrastructure financière, de communication et énergétique accessible, sûre et efficace. Tether favorise une plus grande inclusion financière et une plus grande résilience en matière de communication, stimule la croissance économique et habilite les particuliers et les entreprises.

En tant que créateur de la cryptomonnaie stable la plus importante, la plus transparente et la plus liquide de l'industrie, Tether se consacre à la construction d'infrastructures durables et résilientes au profit des collectivités mal desservies. En tirant parti de la chaîne de blocs de pointe et de la technologie entre pairs, elle s'engage à combler l'écart entre les systèmes financiers traditionnels et le potentiel de la finance décentralisée.

À propos de XREX

XREX Group est une institution financière axée sur la chaîne de blocs qui collabore avec les banques, les organismes de réglementation et les utilisateurs pour redéfinir ensemble les services bancaires. Elle fournit des services bancaires de qualité entreprise aux petites et moyennes entreprises (PME) opérant dans les marchés émergents ou faisant affaire avec ceux-ci, ainsi que des services financiers adaptés aux novices dans le monde entier.

Fondée en 2018 et opérant à l'échelle mondiale sous de multiples licences, XREX offre une gamme complète de services comme la garde d'actifs numériques, le portefeuille, le paiement transfrontalier, la conversion de cryptomonnaies fiduciaires, l'échange de cryptomonnaies, la gestion d'actifs et les portes d'entrée de devises fiduciaires.

Partageant la responsabilité sociale de l'inclusion financière, XREX tire parti des technologies de la chaîne de blocs pour favoriser la participation et l'accès à la finance, ainsi que l'éducation financière.

