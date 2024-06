Travaux de prolongement de la route 138 en Basse-Côte-Nord - Le gouvernement du Québec accorde 31 M$ au Conseil des Innus d'Unamen Shipu pour permettre la construction d'un pont sur la rivière Washicoutai





QUÉBEC, le 5 juin 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec a signé une entente encadrant le versement d'une somme de 31 M$ au Conseil des Innus d'Unamen Shipu pour la construction d'un pont sur la rivière Washicoutai. Le ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, M. Ian Lafrenière, en a fait l'annonce aujourd'hui. La signature de cette entente s'inscrit dans le cadre des travaux de prolongement de la route 138 en Basse-Côte-Nord, plus spécifiquement des travaux sur le tronçon reliant Kegaska et La Romaine.

Rappelons que le projet de prolongement de la route 138 vise à relier les communautés de la Basse-Côte-Nord entre elles et au reste du Québec, soit entre Kegaska et Vieux-Fort. Il a aussi pour objectif principal d'améliorer la desserte et de réduire l'enclavement des communautés locales. Près de 5 000 résidentes et résidents sont répartis dans cinq municipalités, un territoire non organisé et deux communautés autochtones dans la région.

Dans le cadre de ce projet majeur, la réalisation de certains travaux se fait en collaboration avec les communautés autochtones afin qu'elles soient impliquées dans le développement du territoire. L'objectif est de favoriser l'emploi pour les travailleurs locaux ainsi que les retombées économiques dans la région.

À cet effet, le gouvernement a signé une entente-cadre avec le Conseil des Innus d'Unamen Shipu en 2021. L'entente a permis d'entamer les travaux de construction du tronçon situé entre Kegaska et La Romaine. La signature de la nouvelle entente annoncée aujourd'hui, et le financement accordé en vertu de celle-ci rendront possible la construction d'un pont sur la rivière Washicoutai, dans un secteur où les conditions géographiques, physiques et environnementales sont particulièrement difficiles.

« La signature de cette entente permettra de mener à bien un projet d'infrastructure complexe avec la collaboration de nos partenaires autochtones. La construction d'un pont sur la rivière Washicoutai représentera une étape cruciale qui répond aux besoins des communautés autochtones de la Côte-Nord et contribuera directement à leur développement socioéconomique. Pour les membres de la communauté, cela représente une grande fierté de travailler à enfin relier la communauté. »

Ian Lafrenière, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit

« Je me réjouis de cette entente avec le Conseil des Innus d'Unamen Shipu. C'était un dossier prioritaire pour la communauté et notre gouvernement répond présent! Grâce à cette entente, il sera possible de construire un pont sur la rivière Washicoutai. »

Kateri Champagne Jourdain, ministre de l'Emploi, ministre responsable de la région de la Côte-Nord et députée de Duplessis

« L'annonce d'aujourd'hui marque une étape importante dans le développement de la communauté d'Unamen Shipu. Elle permet aux deux nations de regarder vers l'avenir. Bâtir un pont ensemble, c'est un symbole puissant et poursuivre le travail de ceux qui nous ont précédés dans le développement de la route 138 est un privilège. Le progrès accompli pour en arriver à cette annonce bénéficiera non seulement aux membres de ma communauté, en contribuant à rendre les déplacements des résidents plus sécuritaires, mais aussi à l'ensemble des résidents de la Basse-Côte-Nord puis, en assurant le développement économique et touristique du Québec, à l'ensemble des membres de notre société. »

Raymond Bellefleur, chef de la communauté d'Unamen Shipu

