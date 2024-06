Pont-jetée LaSalle : attribution d'un contrat de conception-construction et de démolition du pont à bascule





KINGSTON, ON, le 5 juin 2024 /CNW/ - Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) souhaite faire le point sur le pont-jetée LaSalle, à la suite des avis publics publiés les 2, 4, 12 et 22 avril, les 3, 10, 15 et 29 mai, ainsi que le 4 juin.

Comme mentionné dans l'avis public du 29 mai, SPAC a lancé en urgence un processus d'appel d'offres limité pour la démolition et l'enlèvement du pont à bascule. Nous avons attribué un contrat d'une valeur de 1,7 million de dollars à Priestly Demolition Inc. de King, en Ontario, pour la démolition et l'enlèvement de la structure du pont à bascule. Les travaux devraient commencer cette semaine, et le chenal de navigation maritime devrait être rouvert au cours du mois. Nous communiquerons sous peu plus de détails concernant les délais précis pour l'accès maritime dès qu'ils seront connus.

En collaboration avec la Ville de Kingston, SPAC continue d'élaborer un plan visant à rétablir l'accès des véhicules, des cyclistes et des piétons grâce à une solution de pont modulaire temporaire, tout en se préparant à commencer les travaux de conception préliminaires pour faire avancer la construction d'un nouveau pont de remplacement.

L'accès des cyclistes et des piétons au pont-jetée LaSalle a pris fin le 5 juin jusqu'à nouvel ordre. Des mesures de sécurité sont également mises en place pour assurer la sécurité du public.

La santé et la sécurité des usagers qui empruntent le pont-jetée LaSalle sont de la plus haute importance pour le gouvernement du Canada.

De plus amples renseignements seront communiqués dans la semaine à venir dès qu'ils seront disponibles. SPAC invite les usagers à consulter ses avis publics et ses comptes sur les réseaux sociaux pour obtenir des mises à jour.

Renseignements

Services immobiliers

Services publics et Approvisionnement Canada

Communiquer avec les Services immobiliers mailto:[email protected]

Suivez-nous sur X (Twitter)

Suivez-nous sur Facebook

SOURCE Services publics et Approvisionnement Canada

5 juin 2024 à 17:37

Communiqué envoyé leet diffusé par :