LA CORPORATION DE SERVICES DU BARREAU DU QUÉBEC ANNONCE DES CHANGEMENTS QUANT AUX FRAIS DE SES FONDS





MONTRÉAL, le 5 juin 2024 /CNW/ - La Corporation de services du Barreau du Québec (la « Corporation »), à titre de gestionnaire de fonds d'investissement des Fonds de placement du Barreau (les « Fonds »), annonce les changements suivants aux frais des Fonds qui entreront en vigueur et ce, à compter du le 30 septembre 2024.

Frais de gestion maximaux

Les frais de gestion maximaux des Fonds énumérés au tableau ci-bas seront modifiés de la façon suivante :

Nom du Fonds Frais maximaux actuels Nouveaux frais, maximaux Variation % Fonds de placement OBLIGATIONS du Barreau du Québec 0,45 % 0,55 % + 0,10 % Fonds de placement ÉQUILIBRÉ du Barreau du Québec 0,57 % 0,67 % + 0,10 % Fonds de placement DIVIDENDES du Barreau du Québec 0,55 % 0,65 % + 0,10 % Fonds de placement ACTIONS du Barreau du Québec 0,60 % 0,70 % + 0,10 % Fonds de placement MONDIAL du Barreau du Québec 1,15 % 1,25 % + 0,10 %

Honoraires d'administration

Le taux annuel afin de calculer les honoraires d'administration payables à la Corporation à titre de gestionnaire de fonds d'investissement est modifié de la façon suivante :

Taux maximal actuels Nouveau taux maximal Variation % 0,20 % 0,30 % + 0,10 %

Les détails de ces changements relativement aux frais des Fonds se refléteront dans le renouvellement annuel du prospectus qui sera déposé le, ou vers le, 13 juin 2024. Ces modifications ne découlent pas de changements qui auraient été apportés aux objectifs de placement, aux stratégies ou à la gestion du Fonds.

Malgré ces changements, les frais des Fonds restent très compétitifs au sein du secteur.

Ces changements ont été présentés au Conseil d'administration de la Corporation et soumis au Comité d'examen indépendant. Conformément au prospectus simplifié des Fonds, les porteurs de parts recevront un avis écrit au moins soixante jours avant la date d'entrée en vigueur de ces changements. La Corporation se réserve le droit de reporter à une date ultérieure la mise en oeuvre des changements décrits plus haut.

À propos de la Corporation

La mission de la Corporation est d'offrir à la Communauté juridique des services de qualité et pertinents pour l'exercice de la profession et leur bien-être. Pour ce faire, elle offre des services visant à venir en aide à ses membres, avoir un impact sur leur pratique et encourager les initiatives des membres.

La Corporation a ainsi créé les Fonds en 1987 pour doter la Communauté d'un accès à des fonds d'épargne et de retraite de qualité à un coût compétitif. La Corporation est aujourd'hui responsable de la gestion, du service à la clientèle, de la promotion et du développement ces fonds.

À propos des Fonds

Les Fonds sont offerts par la Corporation. Un placement dans un Fonds peut donner lieu à des frais de gestion et d'autres frais. Les frais de gestion restent parmi les plus bas de l'industrie malgré ces changements. Aussi, les acquéreurs des Fonds ne paient aucune commission à l'achat, à la vente ou au changement des Fonds; de plus aucuns frais d'administration et de résiliation n'est chargé par la Corporation.

Les objectifs et stratégies de placement, les risques et les frais des Fonds ainsi que toutes informations importantes sont décrites au prospectus des Fonds; veuillez le lire avant d'investir. Les parts des Fonds ne sont pas assurées par la Société d'assurance-dépôts du Canada ni par un autre organisme public d'assurance-dépôts. Les Fonds ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement dans l'avenir.

Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à communiquer avec un membre de l'équipe-conseil au 514 954-3491 (1 855 984-3491) ou par courriel à [email protected] . Vous pouvez également prendre un rendez-vous selon vos disponibilités : calendly.com/fondsdeplacement.

SOURCE Corporation de services du Barreau du Québec

5 juin 2024 à 17:34

Communiqué envoyé leet diffusé par :