OneRail fait l'acquisition d'Orderbot pour révolutionner l'exécution de commandes omnicanale





OneRail, un chef de file des solutions de livraison du dernier kilomètre avec un réseau intelligent de 12 millions de conducteurs en Amérique du Nord, annonce l'acquisition d'Orderbot, basé à Vancouver. Orderbot est une solution de gestion des stocks et des commandes distribuées, au service de marques leaders du marché, telles que Staples Canada, Petsense, Red Hat et bien d'autres. Cette acquisition stratégique combine les capacités sophistiquées de gestion des stocks et des commandes d'Orderbot avec le vaste système opérationnel du dernier kilomètre OmniPoint® basé sur le cloud et le réseau de livraison de OneRail, créant ainsi une solution éprouvée qui rationalise les processus d'exécution, réduit les coûts, améliore la précision des commandes et optimise la satisfaction client.

« Les détaillants et les distributeurs de produits sont confrontés à un défi universel : identifier le lieu d'exécution optimal afin de minimiser les coûts et de maximiser l'exactitude des commandes », déclare Bill Catania, fondateur et chef de la direction, OneRail. « L'intégration d'Orderbot dans OneRail fournit à nos clients une solution unifiée, qui optimise chaque étape du processus d'exécution, qu'il s'agisse de l'expédition des commandes de commerce électronique à partir d'un entrepôt ou d'un centre de distribution, d'une livraison localisée à partir d'un magasin ou d'un entrepôt, ou d'autres options d'exécution en magasin, y compris l'expédition à partir d'un magasin et l'achat en ligne/la collecte en magasin. »

La valeur ajoutée pour les expéditeurs est importante, réduisant les ruptures de stock, les commandes fractionnées et les livraisons tardives, tout en optimisant l'expérience du client final grâce à des améliorations progressives de la précision des commandes, des coûts d'exécution et de la visibilité des produits et des commandes, depuis les rayons jusqu'au domicile du client.

« Depuis la première heure, la vision de OneRail est de donner aux expéditeurs la technologie, les outils et le soutien opérationnel nécessaires pour qu'ils puissent s'acquitter de leurs tâches de manière optimale depuis n'importe quel endroit via n'importe quel mode de transport, à tout moment », déclare Catania. « L'acquisition d'Orderbot est une étape cruciale pour OneRail, car nous avançons en amont dans le flux de commandes. »

Le marché de la vente au détail omnicanale devrait atteindre 37 000 milliards de dollars d'ici 2027, les ventes en ligne atteignant 24 pour cent des ventes au détail mondiales, ce qui implique un changement de taille pour les opérations et la stratégie en termes de complexités d'exécution et de livraison des commandes. Les détaillants qui mettent en oeuvre des stratégies omnicanales sont 2,5 fois plus susceptibles de fidéliser leurs clients et de constater une augmentation de 13 % de la valeur moyenne des commandes.

L'engagement de OneRail en faveur de la création de valeur et de la résolution de problèmes a attiré des clients de premier plan tels que Lowe's Home Improvement, American Tire Distributors, Advance Auto Parts et PepsiCo. OneRail a enregistré une croissance de 482 % de son chiffre d'affaires depuis le premier trimestre 2021, sa plateforme OmniPoint gérant désormais près de 250 000 livraisons par jour. L'acquisition élargit le champ des problèmes à résoudre, générant ensemble plus de valeur que l'une ou l'autre entreprise ne pourrait le faire seule, générant encore plus de valeur pour les détaillants et les distributeurs de produits. Voici quelques-uns des principaux avantages :

Économies de coûts et gains d'efficacité

Réduction des ruptures de stock et des expéditions fractionnées, garantissant que les clients reçoivent leurs commandes rapidement et avec précision.

Optimisation de l'apprentissage automatique sur la mise en correspondance des livraisons avec les transporteurs, sur la base des données de commande, des performances historiques et des coûts, afin de sélectionner le meilleur mode de livraison pour maximiser les économies et la rapidité.

Expérience client optimisée

Visibilité de bout en bout, du rayon au domicile.

Flexibilité accrue offrant aux clients une gamme d'options de livraison (collecte en magasin, jour même, lendemain ou plus tard).

Renforcement de la précision de la commande et de la livraison

Amélioration de la précision des commandes et de la livraison à temps, en s'appuyant sur des algorithmes avancés pour déterminer le meilleur emplacement d'exécution, les meilleurs modes d'expédition et le meilleur itinéraire de livraison.

Des données unifiées sur l'ensemble du processus d'exécution, de la gestion des informations sur les produits à la livraison du dernier kilomètre.

« Je suis ravie de combiner notre expertise avec OneRail et d'avoir trouvé un partenaire idéal qui partage nos valeurs et nos objectifs pour faire passer l'entreprise à la vitesse supérieure », déclare Marianne Zakhour, fondatrice et cheffe de la direction d'Orderbot. « Notre solution commune inaugure une nouvelle ère de données en temps réel sur les produits et les livraisons qui permettront aux entreprises de toutes tailles d'exécuter parfaitement leurs commandes, améliorant ainsi leur capacité à exécuter les commandes avec une rapidité, une précision et une efficacité sans précédent. »

OneRail a récemment annoncé le lancement de son nouveau produit OmniPoint Inventory Visibility pour relever le défi croissant du rétrécissement des produits auquel les expéditeurs sont confrontés. La solution OmniPoint Inventory Visibility de OneRail suit le mouvement des commandes de produits jusqu'au niveau de l'article, en s'intégrant à d'autres systèmes de gestion qui fournissent des données d'inventaire, de commande et de transport pour offrir un statut de localisation en temps réel. « L'ensemble de ces annonces vient consolider la mission de OneRail, consistant à fournir à ses clients un avantage concurrentiel qui, pour beaucoup d'entre eux, est axé sur l'optimisation de l'expérience client globale grâce à des opérations d'exécution améliorées », ajoute Catania.

Le 5 juin, à 16h00, heure de l'Est, Catania prononcera un discours d'ouverture à l'événement Home Delivery World USA, où il présentera une mise à jour avant une séance de questions-réponses. OneRail exposera au stand 912.

À propos de OneRail

OneRail est une solution d'exécution de commandes omnicanale de premier plan qui associe les meilleurs logiciels de sa catégorie à la logistique-service pour fournir fiabilité et rapidité. Avec un réseau connecté en temps réel de 12 millions de conducteurs, OneRail associe le bon véhicule à la bonne livraison, aidant ainsi les marques à réduire leurs dépenses et à augmenter leur capacité à développer rapidement leurs activités. Cette approche dispose d'une équipe d'exceptions basée aux États-Unis 24/7 qui maintient un taux de livraison dans les délais de 99 %. OneRail a été récompensé par de nombreuses distinctions, y compris une entrée à la 24e place au palmarès Deloitte Technology Fast 500tm 2023. Pour en savoir plus sur OneRail, visitez www.onerail.com.

À propos d'Orderbot

Orderbot est un système complet de gestion des commandes d'entreprise conçu pour rationaliser les complexités commerciales modernes. La société gère les stocks, les commandes et les informations sur les produits sur plusieurs canaux, assurant une livraison rapide et précise. Les fonctionnalités d'Orderbot incluent une visibilité en temps réel des stocks, un routage intelligent des commandes et une intégration transparente avec les plateformes d'e-commerce, permettant aux entreprises d'optimiser leurs chaînes d'approvisionnement et d'améliorer l'efficience opérationnelle. Au service de marques leaders du marché comme Staples Canada, Petsense et RedHat, Orderbot continue d'innover dans le domaine de la gestion des commandes. Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur www.orderbot.com.

5 juin 2024 à 16:50

