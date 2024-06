AMI dévoile une solution de gestion de pointe basée sur OpenBMC pour le processeur de gestion de serveur ASPEED 2700





TAIPEI, 5 juin 2024 /PRNewswire/ -- AMI, leader mondial du firmware dynamique pour l'informatique mondiale, est fier d'annoncer le lancement de MegaRAC OneTreetm pour les plateformes de processeurs de gestion de serveur ASPEED 2700. Cette solution innovante basée sur OpenBMCtm apporte des capacités de gestion améliorées, des fonctionnalités de sécurité robustes et des performances améliorées pour répondre aux exigences des centres de données et des environnements d'entreprise modernes.

Ce dernier lancement de MegaRAC OneTree tire parti de la puissance de l'ASPEED 2700 pour fournir une gestion complète du matériel serveur, y compris la surveillance à distance, la gestion thermique et la maintenance. Il offre une solution évolutive et flexible pour les personnes à la recherche d'une solution OpenBMC. Les principales fonctionnalités comprennent la gestion complète du silicium sur X86 et Arm®, la gestion de l'alimentation, la télémétrie en temps réel et des protocoles de sécurité améliorés pour se protéger contre les cybermenaces en constante évolution.

MegaRAC OneTree prend également en charge la gestion des accélérateurs/GPGPU, la gestion de structure (CXL) pour les extensions de la mémoire/le pooling et la gestion avancée du refroidissement liquide, afin de répondre aux besoins agressifs en matière d'infrastructures de calcul et d'IA composables de manière dynamique.

« AMI s'engage à fournir des solutions de pointe qui répondent aux besoins de plus en plus sophistiqués de nos clients en matière de gestion de serveurs. Notre solution MegaRAC OneTree OpenBMC pour ASPEED 2700 représente une avancée significative dans la technologie de gestion des serveurs, offrant un contrôle et une efficacité inégalés », a déclaré Sanjoy Maity, PDG d'AMI.

« Nous sommes ravis de collaborer avec AMI sur la solution MegaRAC OneTree OpenBMC. Notre plateforme ASPEED 2700 est conçue pour prendre en charge des fonctionnalités de gestion et de sécurité avancées, et ce partenariat démontre notre engagement à fournir des solutions de premier ordre qui répondent aux besoins dynamiques de l'industrie », a déclaré Chris Lin, PDG d'ASPEED Technology Inc.

Suivez AMI sur LinkedIn et X/Twitter pour recevoir leurs dernières nouvelles et suivre les annonces.

AMI®, MegaRAC® et MegaRAC OneTreetm sont des marques commerciales et des marques déposées d'AMI aux États-Unis et/ou ailleurs. OpenBMCtm est une marque déposée de LF Projects, LLC aux États-Unis et/ou ailleurs. Arm® est une marque déposée d'Arm Limited (ou de ses filiales) aux États-Unis et/ou ailleurs. Toutes les autres marques et marques déposées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

À propos de AMI

AMI est un firmware réinventé pour l'informatique moderne. En tant que leader mondial du firmware dynamique pour les solutions de sécurité, d'orchestration et de gestion, AMI permet aux plateformes informatiques du monde entier de fonctionner sur site, dans le cloud et en périphérie. La technologie de base d'AMI, à la pointe de l'industrie, et son soutien indéfectible à la clientèle ont généré des partenariats durables et stimulé l'innovation pour certaines des marques les plus importantes du secteur de la haute technologie.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1327926/AMI_Logo2023.jpg

5 juin 2024 à 16:01

Communiqué envoyé leet diffusé par :