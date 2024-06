Northvolt Six reçoit l'autorisation ministérielle pour la construction de son premier bâtiment de fabrication de batteries





Montréal, le 5 juin 2024 /CNW/ - Northvolt franchit une étape importante dans la construction de son campus technologique avec l'obtention d'une autorisation ministérielle délivrée par le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP). Cette autorisation permettra d'entamer les travaux de construction sur le site, suivant la réception des permis des municipalités de Saint-Basile-le-Grand et de McMasterville.

Autorisation ministérielle et programme d'analyse et de suivi

La délivrance de cette autorisation ministérielle est le fruit d'analyses rigoureuses et d'un dialogue soutenu entre les équipes de Northvolt, des experts externes et ceux du ministère, entre décembre 2023 et juin 2024. Par souci de transparence avec le public et conformément aux engagements formulés au printemps, Northvolt rend accessible sur son site web une synthèse de l'autorisation ministérielle ainsi que les principaux documents déposés dans le cadre du processus d'analyse, notamment :

Plan de gestion environnementale

Programme de surveillance sonore

Étude de caractérisation de terrain de phase 1

Étude hydraulique

Northvolt a élaboré un programme robuste et rigoureux de surveillance environnementale afin d'assurer le respect des plus hauts critères en matière de respect de l'environnement, et ce tout au long de la réalisation de ces travaux.

Ce programme comprend des analyses des eaux d'excavation et des eaux pluviales pour faire la démonstration continue du respect de la règlementation en matière de gestion des eaux durant la phase de construction, suivant les critères définis par le ministère.

Démarrage de la construction de Northvolt Six

La présente autorisation ministérielle fait partie d'une série de diverses autorisations et permis nécessaires pour entamer la construction de Northvolt Six dans le respect du cadre règlementaire. Northvolt collabore également avec les villes de Saint-Basile-Le-Grand et McMasterville ainsi qu'avec la MRC de la Vallée-du-Richelieu pour l'obtention des permis municipaux requis.

À la suite de l'obtention de ces autorisations, Northvolt réalisera les travaux suivants :

Mise en place de systèmes temporaires de drainage et de gestion des eaux pluviales. Ce volet comprend l'installation de plusieurs bassins de rétention équipés d'unités filtrantes. Élargissement et prolongement du chemin d'accès au site Début de la construction du bâtiment de fabrication et d'assemblage de cellules de batteries « Downstream 1 » avec notamment l'amélioration du sol par l'insertion d'inclusions rigides et la mise en place des fondations.

Northvolt a déjà reçu deux autorisations de la MRC de La Vallée-du-Richelieu (concernant la réalisation d'un projet de développement et l'installation d'un émissaire pour les eaux pluviales) et un permis de la ville de McMasterville pour autoriser les travaux d'élargissement et de prolongement du chemin d'accès sur le site. Ces travaux commenceront le 6 juin.

Prochaines étapes

Cet été, les travaux consisteront principalement au déblaiement, au remblaiement et à l'amélioration des sols. Les travaux de fondation sont prévus par la suite. La structure d'acier sera érigée vers la fin de l'été et le recouvrement de l'enveloppe extérieure sera complété d'ici la fin de l'année.

En amont des travaux, l'équipe de Northvolt sera à pied d'oeuvre pour informer les résidentes et les résidents du secteur quant aux mesures déployées par l'entreprise pour assurer le bon déroulement des travaux, notamment par la distribution de documentation directement aux résidences et le partage d'information sur les plateformes numériques.

À propos de Northvolt

Northvolt a été fondée en 2016 à Stockholm, en Suède. Pionnière d'un modèle durable pour la fabrication de batteries, l'entreprise développe des capacités de production pour répondre à des commandes de 55 milliards de dollars de la part de clients clés, dont BMW, Fluence, Scania, Volvo Cars et le groupe Volkswagen. Northvolt emploie actuellement près de 5000 personnes, livrant des batteries depuis sa première giga-usine Northvolt Ett, située à Skellefteå, en Suède, et depuis son campus de R&D et d'industrialisation Northvolt Labs, à Västerås, en Suède. L'entreprise a aussi des projets en cours et des coentreprises en Allemagne, en Norvège, en Pologne, au Portugal, aux États-Unis et au Canada.

