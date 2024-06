Nous disons à M. Legault : Non aux reculs, avançons! - Manifestation





MONTRÉAL, le 5 juin 2024 /CNW/ - Le Collectif d'Organismes en Défense des Droits des Personnes en Situation de Handicap (CODDPSH), a tenu une manifestation dénonçant les nombreux reculs qui affectent les personnes en situation de handicap (PSH) et les groupes qui les soutiennent et les accompagnent.

Lors de cette manifestation, plusieurs représentants d'organismes membres du collectif ont pris la parole. M. Walter Zelaya de Moelle épinière et motricité Québec a exposé les problèmes auxquels les PSH font face dans le réseau de la santé et des services sociaux. Il a également parlé des violations continue en matière d'accès aux ressources d'aide pour les femmes en situation de handicap. Il a aussi abordé la lenteur et le manque flagrant de services gouvernementaux pour les PSH demandeurs d'asile et réfugiés. Mme Marianne Dupéré de Sans oublier le sourire a présenté les problèmes que vivent les PSH ayant une déficience intellectuelle et du trouble du spectre de l'autisme. Mme Alexia Fauvre du Centre communautaire Radisson a mis en lumière les enjeux d'accès aux locaux accessibles et abordables pour les organismes communautaires et particulièrement les organismes dont la clientèle est en situation de handicap. Mme Marie Turcotte d'Ex aequo a souligné le manque d'engagement de l'état en matière d'accessibilité au transport collectif.

Toutes ces personnes demandaient à M. Legault de prendre au sérieux les revendications des PSH et de prendre des mesures concrètes et rapides pour les régler.

Cette manifestation s'est tenue dans une ambiance festive devant les bureaux montréalais du premier ministre Legault. Plus d'une centaine de personnes représentants d'organismes et membres étaient présentes. Un représentant de M. Vincent Marissal de Québec solidaire était également présent.

Non au recul, avançons !

Le Collectif d'organismes en défense des droits des personnes en situation de handicap (CODDPSH)

Le Collectif d'organismes en défense des droits des personnes en situation de handicap (CODDPSH) : Action Des Femmes et Handicap; Association Multi-Ethnique Pour L'Intégration des Personnes Handicapées Du Québec ; Autisme Montréal; Centre communautaire Radisson ; Comité régional pour l'autisme et la déficience intellectuelle; Ex aequo; Institut National pour l'Équité, l'Égalité et l'Inclusion des personnes en situation de handicap ; Moelle Épinière et Motricité Québec; Parent pour la déficience intellectuelle; Regroupement des usagers du transport adapté et accessible de l'île de Montréal; Réseau International sur le Processus de Production du Handicap (RIPPH); Sans oublier le sourire.

SOURCE Collectif d'organismes pour la défense des droits des personnes en situation de handicap (CODDPSH)

5 juin 2024 à 15:19

Communiqué envoyé leet diffusé par :