Tether investit 18,75 millions de dollars dans le groupe XREX pour stimuler l'inclusion financière dans les marchés émergents

TAIPEI, 5 juin 2024 /PRNewswire/ -- Tether, la plus grande entreprise de l'industrie des actifs numériques, a annoncé un investissement stratégique de 18,75 millions de dollars dans le groupe XREX , une institution financière entièrement réglementée et basée sur la blockchain. Cette collaboration vise à stimuler l'innovation dans l'industrie des actifs numériques, à faciliter les paiements transfrontaliers basés sur l'USDT dans les marchés émergents et à innover en matière de technologie réglementaire.

Avec le financement de Tether, XREX facilitera les paiements B2B transfrontaliers conformes et basés sur l'USDT dans les marchés émergents, révolutionnant ainsi les transactions financières en offrant aux entreprises plus de facilité, d'efficacité et potentiellement moins de coûts. En outre, XREX travaillera avec la Fondation Unitas pour lancer XAU1, une pièce de monnaie stable unitisée à parité USD et sur-réservée avec Tether Gold (XAUt), offrant aux clients une alternative stable et une couverture contre l'inflation.

Cette collaboration favorisera l'innovation dans le domaine de la technologie réglementaire (RegTech), en améliorant les solutions de détection et de prévention de l'utilisation illicite des stablecoins. L'engagement de Tether en faveur d'une gestion financière responsable s'aligne sur le dévouement de XREX à favoriser un environnement sûr, accessible et fiable pour tous les utilisateurs de cryptomonnaies dans les marchés émergents.

« L'investissement stratégique de Tether dans le groupe XREX témoigne de notre engagement inébranlable à favoriser l'inclusion financière dans les marchés émergents, a déclaré Paolo Ardoino, PDG de Tether. Notre collaboration avec XREX mènera plusieurs initiatives révolutionnaires, y compris le lancement d'un nouveau stablecoin unitisé unique par la Fondation Unitas et la facilitation des paiements transfrontaliers basés sur l'USDT, établissant une nouvelle norme pour l'accessibilité financière et l'efficacité dans la région. Ce dernier investissement s'aligne sur la vision à long terme de Tether de construire une infrastructure résiliente qui s'étend au-delà des limites du marché crypto, comme en témoignent nos investissements diversifiés dans divers secteurs industriels. »

« Tether et XREX ont collaboré avec succès pour aider les forces de l'ordre à identifier, arrêter et condamner des criminels, a commenté Wayne Huang, PDG du groupe XREX. Avec le soutien et l'investissement solides de Tether, nous étendons ce succès à une ligne de produits RegTech qui renforce encore la position du groupe XREX en tant qu'institution financière responsable. »

« Nous remercions Tether et tous les investisseurs existants pour le soutien de ce tour de table, qui a impliqué une émission de nouvelles actions (communes) de l'équipe pour alimenter le recrutement de nos meilleurs talents. Ce mouvement d'inclusion financière basé sur les stablecoins apportera un changement positif et à long terme aux systèmes de compensation et de règlement mondiaux existants », a ajouté Winston Hsiao, direccteur des revenus du groupe XREX.

XREX compte un nombre impressionnant d'investisseurs, dont le Fonds national de développement du gouvernement taïwanais, CDIB Capital Group (TWSE: 2883), SBI Holdings (TYO: 8473), E.Sun Financial Holding (TWSE: 2884), ThreeD Capital (CSE: IDK), AppWorks, BlackMarble et New Economy Ventures. XREX Singapour a récemment obtenu la licence d'établissement de paiement majeur de l'Autorité monétaire de Singapour, tandis que XREX opérait sous le statut de Registered VASP de la Commission de surveillance financière de Taïwan.

L'annonce d'aujourd'hui souligne davantage les efforts continus de Tether pour favoriser l'adoption des cryptomonnaies dans les marchés émergents du monde entier, tout en habilitant les communautés mal desservies qui partagent la vision de l'entreprise d'un paysage financier plus interconnecté et inclusif.

À propos de Tether et de l'USD?

Tether est un pionnier dans le domaine de la technologie des stablecoins, animé par l'objectif de révolutionner le paysage financier mondial. Avec pour mission de fournir une infrastructure financière, de communication et énergétique accessible, sécurisée et efficace. Tether permet une plus grande inclusion financière et une meilleure résilience des communications, favorise la croissance économique et donne du pouvoir aux individus et aux entreprises.

En tant que créateur du stablecoin le plus important, le plus transparent et le plus liquide de l'industrie, Tether se consacre à la construction d'une infrastructure durable et résiliente au profit des communautés mal desservies. En s'appuyant sur la blockchain et la technologie peer-to-peer de pointe, elle s'engage à combler le fossé entre les systèmes financiers traditionnels et le potentiel de la finance décentralisée.

À propos de XREX

XREX , est une institution financière basée sur la blockchain qui travaille avec les banques, les régulateurs et les utilisateurs pour redéfinir ensemble le secteur bancaire. Elle fournit des services bancaires de qualité entreprise aux petites et moyennes entreprises (PME) dans les marchés émergents ou en relation avec eux, et des services financiers conviviaux aux particuliers du monde entier.

Fondée en 2018 et opérant à l'échelle mondiale sous de multiples licences, XREX offre une gamme complète de services tels que la garde d'actifs numériques, le portefeuille, le paiement transfrontalier, la conversion fiat-crypto, la bourse de cryptomonnaies, la gestion d'actifs et les rampes d'accès et de sortie des monnaies fiduciaires.

Partageant la responsabilité sociale de l'inclusion financière, XREX s'appuie sur les technologies de la blockchain pour favoriser la participation, l'accès et l'éducation à la finance.

5 juin 2024 à 15:14

