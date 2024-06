Americhem annonce la nomination d'un nouveau responsable mondial du développement durable





Americhem, Inc, leader mondial de l'industrie des solutions polymères innovantes, a annoncé la nomination de Lauren Lutikoff au poste de responsable mondial du développement durable. Cet effort s'inscrit dans le cadre de la campagne mondiale de développement durable d'Americhem, « Americhem, a Sustainability Enabler », qui a été annoncée à la fin de l'année 2023.

Dans ses nouvelles fonctions, Lauren jouera un rôle clé dans l'intégration du développement durable dans toutes les dimensions de l'activité d'Americhem, qu'il s'agisse de la stratégie de marché, des relations avec les clients, de la technologie ou de l'excellence opérationnelle. Cette intégration vise à renforcer l'avantage concurrentiel d'Americhem tout en faisant des pratiques durables un atout de différenciation pour Americhem. « Je suis très heureuse d'être le fer de lance de la mission d'Americhem visant à dynamiser l'innovation durable et la gestion de l'environnement dans toutes les régions, en veillant à ce que notre engagement à l'égard d'un avenir plus vert se concrétise par chaque action et initiative », a déclaré Lauren.

En outre, en tant que responsable du Conseil consultatif sur le développement durable d'Americhem, Lauren dirigera les efforts transversaux en matière de développement durable, en facilitant la collaboration entre diverses équipes et en permettant aux employés de contribuer activement aux objectifs d'Americhem en matière de développement durable. Lauren se chargera également d'améliorer la sensibilisation des clients et de l'industrie concernant le parcours d'Americhem vers la durabilité.

Le PDG d'Americhem, John Richard, a déclaré : « S'engager sur la voie du développement durable est plus qu'un simple engagement ; c'est une promesse concernant l'avenir. Notre mission est de diriger avec intégrité, d'innover de manière responsable et d'inspirer le changement. »

Pour toute question concernant le parcours de développement durable d'Americhem, veuillez consulter le site americhem.com ou écrivez à Lauren Lutikoff via son e-mail : [email protected].

Americhem est un leader innovant et axé sur la technologie dans l'industrie mondiale des polymères. Ses fondements reposent sur la fourniture de performances, de solutions et de confiance grâce à une étroite collaboration avec les clients. Tous les produits de l'entreprise bénéficient d'une assistance technique complète qui garantit la qualité, la fiabilité et la valeur des produits. Americhem exploite 10 usines de fabrication et possède des bureaux de vente dans le monde entier.

