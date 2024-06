La Stratégie pour un gouvernement vert renforce les engagements de réduction des GES pour les activités fédérales, y compris dans les sociétés d'État





TORONTO, le 5 juin 2024 /CNW/ - Des mesures concrètes pour lutter contre les changements climatiques sont nécessaires dès maintenant pour protéger notre santé, notre planète et notre mode de vie.

L'honorable Anita Anand, présidente du Conseil du Trésor, a annoncé aujourd'hui des améliorations à la Stratégie pour un gouvernement vert (SGV) qui aideront à réduire l'empreinte carbone des activités du gouvernement et à soutenir la transition en cours du Canada vers une économie à faibles émissions de carbone.

Le gouvernement du Canada est déterminé à faire en sorte que ses activités soient carboneutres, résilientes aux changements climatiques et écologiques, conformément aux efforts déployés à l'échelle mondiale, notamment dans le cadre de l'Accord de Paris. Ces efforts donnent déjà des résultats. Les émissions de GES des biens immobiliers et du parc de véhicules conventionnel ont été réduites de près de 40 % grâce à des bâtiments et parcs de véhicules plus efficaces, et à l'achat de véhicules électriques et d'électricité propre.

La SGV est un plan directeur pour coordonner et faire progresser les initiatives de réduction des émissions, de résilience et d'écologisation du gouvernement dans ses propres activités. Cette stratégie actualisée prévoit des moyens pratiques visant à renforcer les mesures prises par le gouvernement du Canada pour écologiser ses activités, y compris :

l'élargissement de la portée de la stratégie aux sociétés d'État;

le renforcement des engagements en faveur de l'écologisation des biens immobiliers et du parc de véhicules du gouvernement;

l'introduction de nouveaux objectifs d'écologisation pour le parc de véhicules de sûreté et de sécurité nationale;

l'intensification des mesures visant à adapter les infrastructures fédérales pour les protéger des incidences actuelles ou attendues des changements climatiques.

Le gouvernement continue de montrer la voie en menant des activités durables et à faible émission afin d'atteindre nos objectifs.

« En améliorant la Stratégie pour un gouvernement vert, nous rendons nos activités gouvernementales plus propres et nous donnons l'exemple en favorisant le changement dans tous les secteurs d'activité au Canada, en stimulant l'activité dans le secteur des technologies propres et en contribuant aux engagements nationaux et internationaux du Canada. Nous avons établi des cibles fondées sur des données pour réduire les émissions et protéger notre environnement, et nos actions démontrent notre détermination à les atteindre. »

- L'honorable Anita Anand, présidente du Conseil du Trésor

« En prenant des mesures de lutte contre les changements climatiques dans le cadre de ses activités, le gouvernement fédéral donne l'exemple. Un nombre grandissant d'entreprises s'efforcent de rendre leurs activités carboneutres, non seulement pour lutter contre les changements climatiques, mais aussi pour stimuler l'innovation et assurer leur durabilité à long terme. Réduire les répercussions environnementales des activités du gouvernement permettra de soutenir la réalisation des objectifs de durabilité en cours. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Le gouvernement du Canada prend des mesures pour lutter contre les changements climatiques en réduisant les émissions et en adoptant des technologies à faibles émissions de carbone, y compris dans ses propres immeubles, propriétés et parcs de véhicules. Cette mise à jour de la Stratégie pour un gouvernement vert du Canada améliorera l'adaptation aux changements climatiques, renforcera le rendement des sociétés d'État en matière d'émissions et établira d'importantes cibles provisoires. Nous prenons collectivement des mesures pour bâtir un avenir plus durable pour les Canadiennes et Canadiens aujourd'hui et pour les générations à venir. »

- L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« La Stratégie pour un gouvernement vert mise à jour est l'une des politiques gouvernementales les plus ambitieuses visant à décarboniser les bâtiments publics à grande échelle. L'accent supplémentaire mis sur l'approvisionnement en matériaux de construction à faible teneur en carbone, la priorité accordée à la résilience aux changements climatiques et la réduction des émissions de carbone provenant des propriétés fédérales louées favoriseront l'adoption et la création de nouveaux bâtiments carboneutres pour l'industrie et réduiront les risques connexes. L'inclusion des sociétés d'État pour harmoniser leurs activités avec la stratégie créera une demande accrue sur le marché pour des solutions à faibles émissions de carbone. »

- Thomas Mueller, président et chef de la direction du Conseil du bâtiment durable du Canada

Faits en bref

La SGV est un ensemble d'engagements qui s'appliquent à tous les ministères et organismes de l'administration publique centrale et aux sociétés d'État, et qui appuie l'engagement du gouvernement du Canada à atteindre la carboneutralité d'ici 2050.

à atteindre la carboneutralité d'ici 2050. Le gouvernement du Canada met à jour la stratégie tous les 3 ans afin de tenir compte des pratiques efficaces qui réduisent les émissions de GES par rapport aux niveaux de référence de 2005-2006. Cela permet au gouvernement, dans le cadre de ses activités, de contribuer à l'objectif du Canada d'atteindre la carboneutralité d'ici 2050.

met à jour la stratégie tous les 3 ans afin de tenir compte des pratiques efficaces qui réduisent les émissions de GES par rapport aux niveaux de référence de 2005-2006. Cela permet au gouvernement, dans le cadre de ses activités, de contribuer à l'objectif du d'atteindre la carboneutralité d'ici 2050. L'écologisation des activités gouvernementales appuie les objectifs de durabilité du Canada établis dans le cadre de l'Accord de Paris sur les changements climatiques et du Plan de réduction des émissions pour 2030. La SGV est conforme au Programme 2030 pour le développement durable des Nations Unies, à la Stratégie fédérale de développement durable et à l'objectif du Canada en matière d'émissions pour 2050 énoncé dans la Loi canadienne sur la responsabilité en matière de carboneutralité.

5 juin 2024

