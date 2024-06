Pharmaprix salue l'ambition du gouvernement québécois de faciliter l'accès aux soins de santé de proximité





Le nouveau projet de loi représente une étape importante dans la réduction de la pression sur les services de première ligne et l'amélioration de l'accessibilité aux soins de santé.

MONTRÉAL, le 5 juin 2024 /CNW/ - Pharmaprix salue aujourd'hui le dépôt du projet de loi 67, modifiant la Loi sur la pharmacie, qui propose des solutions pour faciliter l'accès aux soins de santé de première ligne et pour permettre aux pharmaciens d'exercer leur profession à la hauteur de leur expertise et de leur formation dans un système de santé sous pression.

Ce projet de loi qui vise notamment à augmenter l'autonomie professionnelle des pharmaciens et à élargir leur champ d'exercice est une excellente nouvelle pour les patients et les professionnels puisqu'il permet de retirer certains freins liés à l'accessibilité aux soins cliniques et ouvre la porte à davantage de services faciles d'accès pour les patients.

« Les pharmaciens sont plus que jamais des professionnels essentiels des soins de santé de première ligne et ils continuent de démontrer leur capacité à apporter un soutien clinique significatif à la population », souligne Jeff Leger, président, Pharmaprix. « L'annonce d'aujourd'hui permettra d'optimiser le rôle des pharmaciens, ce qui profitera aux patients et allégera la pression sur le système dans son ensemble. »

Pharmaprix, précurseur en soins de proximité au Québec

Des pharmaciens-propriétaires affiliés à Pharmaprix ont procédé l'an dernier à l'ouverture des premiers espaces dédiés à des soins cliniques dans le réseau de Pharmaprix, un concept novateur qui permet aux Québécois d'avoir un accès rapide et pratique à plusieurs soins de première ligne et de prise en charge de maladies chroniques de qualité. Ces espaces aménagés et entièrement dédiés aux soins cliniques permettent aux pharmaciens d'exercer dans un contexte clinique optimal afin d'offrir des services novateurs et appréciés. Une nouvelle clinique fera d'ailleurs son arrivée au CF Carrefour Laval cette semaine et d'autres ouvertures sont planifiées.

« Au coeur du quotidien des patients, ce changement donnera les outils aux pharmaciens affiliés à Pharmaprix pour assurer un suivi clinique de proximité encore plus complet et adapté à leurs besoins », ajoute Jean Thiffault, vice-président développement stratégique et affaires professionnelles, Pharmaprix.

5 juin 2024 à 13:32

