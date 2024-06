Rapport d'activités 2023 de la STL : 16 millions de déplacements et une reprise de l'achalandage à 84 % dans le transport régulier





LAVAL, QC, le 5 juin 2024 /CNW/ - Les dirigeantes de La Société de transport de Laval (STL) rendent public le rapport d'activités 2023. Marquée par plusieurs grands défis, l'année 2023 a surtout été celle du retour de l'achalandage à des niveaux similaires à 2019. Avec un niveau moyen de reprise à 84 % pour le transport régulier, soit une augmentation de 21 % par rapport à 2022, et 89 % pour le transport adapté, la STL constate avec enthousiasme que les clients continuent de choisir le transport collnectif pour leurs déplacements, signe que ce dernier tient sa place dans le paysage lavallois de la mobilité durable.

Un réseau optimisé pour répondre à la demande

Dans un contexte budgétaire peu propice au développement, la STL a dû redoubler d'efforts pour planifier son service de manière à s'ajuster aux nouveaux besoins en mobilité des Lavallois×es. Faits intéressants à noter, la reprise de l'achalandage s'est démarquée les fins de semaine, de même que dans les secteurs industriels, avec des taux qui ont surpassé les niveaux prépandémie. Dans cette perspective, certaines lignes ont été modifiées ou prolongées de façon à favoriser l'accès des travailleurs à ces pôles d'emploi.

Au total, ce sont plus de 16 millions de déplacements qui ont été effectués par la STL en 2023 dans le transport régulier, et quelque 470 000 au transport adapté.

L'innovation au service du client

En 2023, la STL a déployé le paiement par carte de débit à bord de tous ses autobus, grâce au soutien financier de l'Autorité régionale de transport métropolitain. Combiné au paiement par carte de crédit, le paiement sans contact offre à la clientèle encore plus de flexibilité et facilite le choix du transport en commun.

L'utilisation de la carte de débit a dépassé celle de la carte de cré­dit, et le paiement sans contact à bord est maintenant utilisé plus fréquemment que le paiement en argent comptant. Pour l'année, la STL a enregistré plus de 814 000 déplacements payés par carte bancaire, représentant environ 6 % de toutes les validations à bord.

Le paiement par carte bancaire est également offert depuis 2023 dans tous les véhicules de transport adapté. Figurant parmi les chefs de file des sociétés de transport canadiennes, la STL se distingue comme étant la première au Québec à offrir ces options de paiement à la clientèle.

Optimiser dans un contexte difficile

L'année 2023 a été fortement teintée par une situation financière exigeante, résultant des effets néfastes de la pandémie et de l'essoufflement des revenus attribués au transport collectif. Dans ce contexte, la STL a optimisé ses dépenses pour un total de 2 M$, en ajustant notamment le service à la demande pendant les heures de pointe, en réduisant certains coûts administratifs liés à l'entretien des autobus et en révisant la priorisation de certains projets.

En fin d'année, elle a également dû faire des choix difficiles en abolissant une quarantaine de postes au sein des équipes administratives, de façon à minimiser la hausse du budget pour 2024 et assurer une gestion encore plus serrée de ses dépenses.

Indicateurs de performance

D'autres défis ont ponctué l'année 2023, comme en témoignent les résultats de performance. La ponctualité dans le transport régulier a par exemple connu une baisse, en raison notamment des travaux routiers et des changements de limites de vitesse sur le territoire de Laval. De fait, certains facteurs externes à la STL ont eu un impact sur les résultats de satisfaction de la clientèle, comme la hausse du coût des titres.

Toutefois, la STL a pu se conformer aux nouvelles cibles de son Plan stratégique organisationnel de transition 2023-2025 en réduisant le taux d'émission de gaz à effet de serre des autobus de 19,6 %. Les coûts par déplacement pour le transport régulier et pour le transport adapté ont également enregistré une baisse, ce qui constitue une bonne nouvelle dans le contexte et démontre la bonne gestion financière et l'efficacité de la planification du service.

Paver la voie à un avenir plus durable

La STL poursuit le grand projet d'électrification de son parc d'autobus, le chantier le plus important de son histoire. Elle fait ainsi écho à sa mission première d'offrir à Laval un service de transport collectif de qualité et à l'objectif de contribuer aux orientations gouvernementales en matière de lutte contre les changements climatiques. En 2023, les travaux d'agrandissement du garage ont cheminé dans le respect des échéanciers prévus. Cette nouvelle structure accueillera la prochaine génération d'autobus électriques dès 2025 pour une mise en service sur le réseau lavallois en 2026.

Citations

« L'année 2023 nous a amené son lot de défis, dont celui du financement qui demeure une préoccupation collective. Sans un cadre financier pérenne, suffisant et indexé à plus long terme, les prochaines années risquent d'être fondamentales pour le transport collectif.

Pour cette raison, nous continuons de donner notre maximum pour que les Lavalloises et Lavallois puissent jouir d'un service de qualité à la hauteur de leurs besoins. J'en profite pour les remercier de nous être fidèles et de croire en notre vision d'excellence et de mobilité durable », a affirmé Mme Jocelyne Frédéric-Gauthier, présidente du conseil d'administration de la STL.

« La diffusion de notre rapport d'activités nous donne une occasion supplémentaire de souligner le dévouement des employé×es qui sont engagé×es de façon quotidienne à faire avancer le transport collectif. En lien avec les objectifs de notre plan stratégique 2023-2025, la STL s'assure de garder le cap sur sa mission première de même que sur ses quatre priorités que sont la clientèle, les employé×es, l'électrification du parc d'autobus et le financement du transport collectif », a déclaré Josée Roy, directrice générale de la STL.

Le rapport d'activités 2023 de la Société de transport de Laval est disponible en ligne au stlaval.ca.

Les indicateurs de performance présentant les résultats 2023 de la Société en matière de ponctualité de service, de satisfaction clientèle et de réduction des émissions de gaz à effet de serre, entre autres, sont également consultables sur le site Web.

À propos de la Société de transport de Laval

Comptant sur une équipe dévouée de plus de 1 100 employés.es, la STL développe et exploite un réseau intégré d'autobus, de transport scolaire, de taxis collectifs et de transport adapté. Le réseau régulier d'autobus de la STL compte 47 lignes, quelque 2 700 arrêts et couvre plus de 1 500 kilomètres sur le territoire de Laval. stlaval.ca.

5 juin 2024

