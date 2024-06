AVIS AUX MÉDIAS - Le ministre Holland fera une annonce portant sur la Loi concernant l'interopérabilité des technologies de l'information sur la santé et visant à interdire le blocage de données par les fournisseurs de technologies de l'information sur la santé

Pharmaprix salue aujourd'hui le dépôt du projet de loi 67, modifiant la Loi sur la pharmacie, qui propose des solutions pour faciliter l'accès aux soins de santé de première ligne et pour permettre aux pharmaciens d'exercer leur profession à la...

L'honorable Mark Holland, ministre de la Santé, fera une annonce au sujet de la Loi concernant l'interopérabilité des technologies de l'information sur la santé et visant à interdire le blocage de données par les fournisseurs de technologies de...