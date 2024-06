Le gouvernement du Canada reconnaît la création de la force militaire permanente du Canada comme un événement historique national





GATINEAU, QC, le 5 juin 2024 /CNW/ - Après la Confédération en 1867, la Grande-Bretagne a commencé à retirer ses forces militaires du Canada et la défense est devenue une responsabilité fédérale. La création d'une force militaire permanente au Canada met fin à plus d'un siècle de dépendance à l'égard de la Grande-Bretagne et marque le début de la professionnalisation militaire dans le pays.

Aujourd'hui, l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, a annoncé la désignation de la création de la force militaire permanente du Canada (1871-1883) à titre d'événement d'importance historique nationale dans le cadre du Programme national de commémoration historique de Parcs Canada.

Pendant plus de cent ans après la guerre de Sept Ans (1756-1763), l'armée britannique et la marine royale ont continué à défendre l'Amérique du Nord britannique avec le soutien des milices locales et en partenariat avec les Premières Nations alliées. Le gouvernement canadien suppose qu'il peut continuer à compter sur la Grande-Bretagne après la Confédération, même si le nombre de troupes britanniques au Canada est tombé d'environ 15 700 en 1867 à 4 000 en 1869. En 1871, la Grande-Bretagne a retiré toutes ses forces, à l'exception des garnisons de Halifax (Nouvelle-Écosse) et d'Esquimalt (Colombie-Britannique).

Bien que la création d'une armée permanente n'a reçu à l'époque qu'un faible soutien populaire ou politique, le Canada met en place les éléments qui constitueront la base d'une force permanente pour le pays. Des garnisons sont établies au Fort Henry à Kingston et à la Citadelle de Québec pour aider à la formation des officiers et des hommes et prendre en charge les fortifications, les magasins de munitions, les armements, l'artillerie et les réserves laissés par les Britanniques. En 1876, le Collège militaire royal du Canada est créé et l'adoption de la Loi sur la Milice de 1883 élargit la force permanente et autorise la formation de nouvelles écoles de cavalerie, d'artillerie et d'infanterie.

Le gouvernement du Canada, par l'intermédiaire de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada, reconnaît les personnes, lieux et événements importants qui ont façonné notre pays afin d'aider la population canadienne à se rapprocher de leur passé. En présentant ces histoires à la population canadienne, nous espérons favoriser la compréhension et la réflexion sur les histoires, les cultures, l'héritage et les réalités diversifiés du passé et du présent du Canada.

Le processus de désignation dans le cadre du Programme national de commémoration historique de Parcs Canada repose en grande partie sur des propositions du public. À ce jour, plus de 2 240 désignations ont été effectuées à l'échelle nationale. Pour en savoir plus sur la façon de présenter une demande de désignation pour une personne, un lieu ou un événement historique d'importance, veuillez consulter le site Web de Parcs Canada : https://parcs.canada.ca/culture/designation/proposer-nominate.

« L'établissement d'une force militaire canadienne permanente a contribué à accroître l'indépendance d'une jeune nation et a ouvert la voie à l'exercice d'une profession militaire au Canada. Les désignations historiques nationales reflètent l'histoire riche et variée du Canada et j'encourage toute la population canadienne à en apprendre davantage sur les contributions importantes de la création de la force militaire permanente du Canada au patrimoine du Canada ».

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

« La création de la force militaire permanente du Canada est un moment décisif dans l'histoire du pays. Après avoir longtemps compté sur les forces britanniques pour sa protection, avec la création d'unités de forces permanentes telles que les batteries A et B à Kingston et à Québec, le jeune dominion fait ses premiers pas vers sa propre armée professionnelle et assume la responsabilité de sa propre défense nationale. Bien qu'il reste encore un long chemin à parcourir, nous pouvons voir dans la création des premières unités militaires permanentes du Canada les origines de ce qui deviendra plus tard une force armée professionnelle de renommée mondiale ».

Colonel David W. Grebstad, CD, MA, MDS

La création des batteries A et B de l'artillerie de garnison au Fort Henry à Kingston et à la Citadelle de Québec est chargée de former la milice dans deux nouvelles écoles de tir et de sauvegarder les magasins de munitions, l'armement, l'artillerie et les réserves laissés par l'armée britannique. Ces batteries d'artillerie de garnison ont jeté les bases de la force permanente et, en 1873, sont devenues les premières unités de l'armée régulière à temps plein au Canada , réorganisées en 1883 sous le nom de Régiment de l'Artillerie canadienne.

et à la Citadelle de Québec est chargée de former la milice dans deux nouvelles écoles de tir et de sauvegarder les magasins de munitions, l'armement, l'artillerie et les réserves laissés par l'armée britannique. Ces batteries d'artillerie de garnison ont jeté les bases de la force permanente et, en 1873, sont devenues les premières unités de l'armée régulière à temps plein au , réorganisées en 1883 sous le nom de Régiment de l'Artillerie canadienne. Ces premières forces militaires ne reflétaient pas la diversité de la société canadienne de l'époque, car les personnes racialisées et les peuples autochtones se heurtaient à des obstacles au service militaire.

Créée en 1919, la Commission des lieux et monuments historiques du Canada conseille le ministre de l'Environnement et du Changement climatique sur l'importance historique nationale des personnes, des lieux et des événements qui ont marqué l'histoire du Canada . En collaboration avec Parcs Canada, la Commission s'assure que les éléments revêtant une importance historique nationale sont reconnus dans le cadre du Programme national de commémoration historique et que ces histoires importantes sont transmises à la population canadienne.

conseille le ministre de l'Environnement et du Changement climatique sur l'importance historique nationale des personnes, des lieux et des événements qui ont marqué l'histoire du . En collaboration avec Parcs Canada, la Commission s'assure que les éléments revêtant une importance historique nationale sont reconnus dans le cadre du Programme national de commémoration historique et que ces histoires importantes sont transmises à la population canadienne. Parcs Canada est déterminé à collaborer avec les Canadiens afin de raconter des récits de vaste portée et plus inclusifs dans les lieux qu'il gère. Afin d'aider à atteindre cet objectif, le Cadre pour l'histoire et la commémoration présente une nouvelle approche complète et attrayante sur l'histoire du Canada selon diverses perspectives, notamment en exposant des périodes tragiques et difficiles du passé du Canada .

