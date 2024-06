Beatbot, une entreprise spécialisée dans les nettoyeurs de piscine robotisée, annonce son engagement à redonner à la société par l'entremise d'initiatives de développement durable et initiatives ayant un impact social





Les produits novateurs à l'avant-garde de l'industrie de Beatbot sont reconnus pour leur conception durable et leur performance améliorée

RICHMOND, Texas, 5 juin 2024 /CNW/ - Beatbot, la marque derrière les nettoyeurs robotisés de piscines les plus novateurs de l'industrie, est fière d'annoncer son engagement inébranlable envers la responsabilité sociale. Reconnue pour sa technologie révolutionnaire dans l'industrie du nettoyage des piscines, Beatbot redouble d'efforts pour favoriser le développement durable dans la fabrication de tous ses produits.

La gamme primée de robots de nettoyage de piscine de Beatbot, le AquaSense et le AquaSense Pro, détient la certification Climate Pledge Friendly sur Amazon. Cette étiquette indique que les matériaux d'emballage sont fabriqués à partir de matières recyclées, ce qui permet d'obtenir la certification TPCH sur le plan de la conformité environnementale. Le robot est conçu de façon à réduire les déchets chimiques et à améliorer la qualité de l'eau des piscines dans laquelle il est utilisé.

« Les pratiques écologiques de Beatbot profitent aux consommateurs et à l'environnement », a déclaré York Guo, chef de la direction du marketing de Beatbot. « Les produits de l'entreprise sont conçus pour une efficacité énergétique maximale, avec des revêtements écologiques, des conceptions hydrodynamiques économes en énergie et des clarificateurs naturels qui réduisent l'utilisation de produits chimiques et améliorent la qualité de l'eau. Nous sommes déterminés à avoir un impact positif sur l'écosystème en combinant des technologies novatrices et des pratiques durables. L'objectif est de favoriser des journées de piscine plus propres et plus vertes. »

L'engagement de Beatbot envers l'excellence

Beatbot doit son statut de chef de file au sein du marché haut de gamme à la technologie de pointe du AquaSense Pro. Les capacités de nettoyage cinq en un de la technologie comprennent l'écumage et la clarification de l'eau avec 20 capteurs avancés et des algorithmes d'IA pour une grande précision sur le plan de la cartographie et de l'optimisation des trajets. Les systèmes matériels de haute performance, les puissantes unités centrales de traitement (UCT), les capteurs de haute précision, les algorithmes d'IA développés par l'entreprise et les pompes à eau sans balais à haut rendement garantissent un entretien plus intelligent, facile et efficace des piscines. Le modèle de série standard de la marque, l'AquaSense, offre un nettoyage efficace et complet, assurant une couverture du plancher et des murs jusqu'à la ligne d'eau. Le modèle est soutenu par des brosses à rouleau et un système de filtration de précision jusqu'à 150 micromètres, contrôlés sans fil par l'application Beatbot.

Innover et promouvoir la responsabilité sociale

En plus de ses produits novateurs et durables, Beatbot se consacre au soutien de causes sociales par l'entremise du programme de dons Beatbot. Une partie du montant de chaque achat effectué sur le site Web officiel de Beatbot est versée à l'une des nombreuses organisations influentes choisies par le client :

The Ocean Cleanup : Utiliser une technologie de pointe pour lutter contre la pollution plastique et d'autres déchets océaniques.

Room to Read : Améliorer les possibilités d'éducation et former les enfants des régions défavorisées.

Fonds mondial pour la nature (WWF) : Protéger la biodiversité mondiale.

Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) Foundation : Soutenir les progrès technologiques au profit de l'humanité.

Meals on Wheels America : Livrer des repas aux aînés à mobilité réduite, lutter contre la faim aux États-Unis.

Beatbot est ravie de souligner le lancement de cette initiative en offrant gratuitement une garantie prolongée d'un an sur les modèles AquaSense et AquaSense Pro. Découvrez une technologie supérieure en matière de nettoyage de piscines et apprenez-en davantage sur la série AquaSense de Beatbot sur le site Web officiel de Beatbot et sur Amazon.

À propos de Beatbot

Beatbot est une marque technologique dédiée à la robotisation mondiale des piscines qui redéfinit l'entretien intelligent des piscines. Fondée par des spécialistes de l'industrie possédant plus de 10 ans d'expérience dans des entreprises de robotique domestique de premier plan, l'entreprise connaît une croissance rapide, avec des bureaux dans de nombreux pays et une solide équipe d'environ 100 membres en recherche et développement. Pionnière de technologies de base comme les pompes à eau sans balais, la locomotion spatiale des engins sous-marins autonomes, le sonar laser SLAM et les algorithmes de navigation de cartographie spatiale, Beatbot a obtenu de nombreux brevets et est à l'origine d'innovations dans l'industrie; l'entreprise détient 160 brevets (brevets délivrés et demandes de brevets), y compris 64 brevets concernant des inventions.

Personne-ressource pour les médias

[email protected]

5 juin 2024 à 12:31

