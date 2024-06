Postes Canada émet un troisième jeu de timbres rendant hommage à des leaders autochtones





Les timbres mettront en vedette Elisapie, Josephine Mandamin et Christi Belcourt.

Ce communiqué est également disponible en inuttitut et en michif cri.

OTTAWA, ON, le 5 juin 2024 /CNW/ - Pour la troisième année consécutive, Postes Canada soulignera la Journée nationale des peuples autochtones le 21 juin en émettant trois timbres qui rendent hommage à trois leaders autochtones.

Elisapie, Josephine Mandamin et Christi Belcourt seront chacune en vedette sur une vignette émise en reconnaissance de leur dévouement à la défense de l'environnement, ainsi que des droits et de la culture de leur communauté respective, soit les Inuit, les Premières Nations et les Métis.

Lancée en 2022, la série pluriannuelle présente des leaders autochtones qui ont consacré leur vie à préserver leur culture et à améliorer la qualité de vie des peuples autochtones au Canada. Chaque timbre sera dévoilé et célébré à l'occasion d'événements qui se tiendront à Montréal, au Québec, ainsi qu'à Thunder Bay et à Ottawa, en Ontario.

Dévoilement du timbre consacré à Elisapie : le jeudi 13 juin, à 17 h (HE), à Montréal

Elisapie (née Elisapie Isaac, en 1977) est une auteure-compositrice-interprète, actrice, réalisatrice, productrice et activiste de Salluit, au Nunavik, la région la plus au nord du Québec. Artiste talentueuse qui écrit et chante en inuktitut, en anglais et en français, elle consacre sa vie à la sensibilisation à la langue, à la mémoire et à la culture inuit grâce à de nombreux projets. En 2024, elle remporte un prix JUNO, son deuxième, dans la catégorie Artiste ou groupe autochtone contemporain de l'année pour son album Inuktitut. Documentariste reconnue et gagnante de plusieurs prix Félix, Elisapie est aussi la créatrice du spectacle Le grand solstice, une célébration musicale et culturelle télévisée qui souligne chaque année la Journée nationale des peuples autochtones.

Dévoilement du timbre consacré à Josephine Mandamin : le mardi 18 juin, à 11 h (HE), à Thunder Bay

Josephine Mandamin (1942-2019) voit le jour sur le territoire non cédé de Wiikwemkoong, sur l'île Manitoulin, en Ontario. Survivante d'un pensionnat, l'aînée anishinaabe et défenseure du droit à l'eau est connue partout dans le monde sous le nom de grand-mère Joséphine ou grand-mère marcheuse d'eau. Elle cofonde le mouvement Mother Earth Water Walk afin d'attirer l'attention sur les problèmes de pollution de l'eau et de dégradation de l'environnement dans les Grands Lacs et les réserves autochtones à l'échelle du pays. Josephine Mandamin reçoit maints honneurs, dont le Prix du lieutenant-gouverneur pour l'excellence en matière de conservation du patrimoine ontarien (2015) et la Croix du service méritoire - division civile (2017). Depuis son décès en 2019, son héritage se perpétue grâce aux marches communautaires pour l'eau, ainsi qu'aux femmes anishinaabe dévouées qu'elle mentore au cours de sa vie.

Dévoilement du timbre consacré à Christi Belcourt : le mardi 25 juin, à 11 h (HE), à Ottawa

Christi Belcourt est une artiste visuelle et environnementaliste métisse reconnue pour ses peintures aux motifs complexes imitant le perlage métis. Née en 1966 à Scarborough, en Ontario, et ayant grandi à Ottawa, elle est descendante de la communauté métisse de Manitow Sâkahikan (Lac Ste. Anne) en Alberta. Christi Belcourt exploite son talent pour célébrer la nature, honorer ses ancêtres, défendre la protection de la terre et de l'eau, et soutenir le savoir, les cultures et les langues autochtones. Son oeuvre collaborative Marchons avec nos soeurs compte parmi ses plus émouvantes; il s'agit d'une installation de plus de 2 000 empeignes de mocassin perlées qui honorent la vie des femmes, des personnes bispirituelles et des enfants autochtones disparus ou assassinés.

Les timbres et les articles de collection seront en vente sur postescanada.ca et dans les comptoirs postaux partout au pays dès le 21 juin.

SOURCE Postes Canada

5 juin 2024 à 12:21

Communiqué envoyé leet diffusé par :