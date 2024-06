/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le gouvernement du Canada organise une cérémonie nationale pour commémorer le 80e anniversaire du jour J et de la bataille de Normandie/





MONCTON, NB, le 4 juin 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Canada organise un événement commémoratif public à Moncton pour souligner le 80e anniversaire du jour J et de la bataille de Normandie. L'honorable Mélanie Joly, ministre des Affaires étrangères participera à l'événement au nom de l'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale. Son Excellence la très honorable Mary Simon, gouverneure générale et commandante en chef du Canada, Son Excellence Michel Miraillet, ambassadeur de France au Canada, Dawn Arnold, maire de Moncton, ainsi que d'autres dignitaires seront présents.

Une délégation de vétérans de la Seconde Guerre mondiale participera à la cérémonie qui se déroulera en deux parties : un hommage commémoratif au cénotaphe de Moncton, suivi d'une célébration spéciale en l'honneur des vétérans de la Seconde Guerre mondiale à l'amphithéâtre du parc Victoria. La cérémonie comprendra des dépôts de couronnes, un défilé aérien de l'Aviation royale canadienne (ARC) (si le temps le permet), la plantation d'un arbre commémoratif, des prestations du corps de musique des Forces armées canadiennes et de l'Orchestre des enfants de Sistema Nouveau-Brunswick, ainsi que des discours des dignitaires.

Lieu :





Partie 1 : Cérémonie commémorative

Parc Victoria - Cénotaphe (extrémité nord du parc)

223, rue Weldon

Moncton (Nouveau-Brunswick)



Partie 2 : Événement de célébration

Parc Victoria - Amphithéâtre (extrémité sud du parc)

223, rue Weldon

Moncton (Nouveau-Brunswick)



Date : 6 juin 2024



Heure : 14 h 30 (HAA)

Il y aura des séances de photos pendant et après l'événement et des possibilités d'entretiens avec les membres de la délégation officielle après la clôture de l'événement.

Les médias qui souhaitent participer doivent s'inscrire avant 10 h (HAA) le jeudi 6 juin en envoyant un courriel à l'adresse [email protected], et en indiquant leur nom et leur organe de presse.

Si vous avez des besoins en matière d'accessibilité, veuillez nous en informer et nous travaillerons avec vous pour vous permettre de participer.

SOURCE Anciens Combattants Canada - Ottawa

5 juin 2024 à 12:00

