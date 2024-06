Montréal investit dans l'embellissement urbain en finançant 17 nouvelles murales





MONTRÉAL, le 5 juin 2024 /CNW/ - La Ville de Montréal est heureuse d'accorder un soutien financier à 15 organismes d'ici pour la réalisation de 17 murales dans le cadre du Programme d'art mural - VOLET 1 et 2, totalisant 375 642 $. Parmi les faits saillants de cette programmation 2024, deux murales seront réalisées cette année afin de rendre hommage à la grande féministe Janette Bertrand, et à Gabor Szilasi, un acteur de premier plan dans l'essor et le rayonnement de la photographie contemporaine au Québec, qui ont tous deux marqué Montréal et le Québec à leur manière.

Créé en 2016, le Programme d'art mural, issu de la collaboration entre la Ville de Montréal et le gouvernement du Québec, a permis la réalisation de près de 200 projets qui embellissent aujourd'hui les quartiers montréalais. Il se décline en trois volets visant des objectifs et des critères d'appréciation distincts : Le volet 1 vise la création de murales de grande visibilité, le volet 2, la création de murales de quartier qui tiennent compte des besoins et des objectifs des communautés locales, et le volet 3, l'ajout d'une murale à la collection municipale d'art public.

Plus d'une quarantaine de projets ont été déposés, à la suite de l'appel d'offres lancé en novembre 2023. Après une analyse minutieuse du jury composé d'un expert en arts visuels, de représentants du milieu communautaire, en diversité sociale et en design urbain ainsi que des représentants de la Ville de Montréal, 17 projets de murales ont été retenus dans 10 arrondissements.

Projets du volet 1 :

Hommage à Janette Bertrand , de l'organisme S.P.A.G. dans l'arrondissement de Ville-Marie ;

, de l'organisme S.P.A.G. dans l'arrondissement de ; Hommage à Gabor Szilasi , de l'organisme MU dans l'arrondissement de Ville-Marie ;

, de l'organisme MU dans l'arrondissement de ; Cocréer notre futur , de l'organisme SDC District Central dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville;

, de l'organisme SDC District Central dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville; Courte pointe, de l'organisme MURAL dans l'arrondissement de Saint-Laurent .

Projets du volet 2 :

Vivre ensemble sur la rue Dudemaine , de l'organisme Table de concertation jeunesse de Bordeaux-Cartierville dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville;

, de l'organisme Table de concertation jeunesse de Bordeaux-Cartierville dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville; Impulsion , de l'organisme Prévention Côte-des-Neiges dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce;

, de l'organisme Prévention Côte-des-Neiges dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce; École d'éléctrotechnologie Pearson , de l'organisme La Maison des jeunes L'Escalier dans l'arrondissement de Lachine ;

, de l'organisme La Maison des jeunes L'Escalier dans l'arrondissement de ; Expression artistique adaptée , de l'organisme Centre d'intégration à la vie active dans l'arrondissement du Sud-Ouest;

, de l'organisme Centre d'intégration à la vie active dans l'arrondissement du Sud-Ouest; Revitalisation du parc Marie-de-l'incarnation , de l'organisme MU dans l'arrondissement du Sud-Ouest;

, de l'organisme MU dans l'arrondissement du Sud-Ouest; Hochelaga dans les arts, c'est chouette, de l'organisme Milmurs dans l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve;

de l'organisme Milmurs dans l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve; IGA Tétreauville , de l'organisme Association des commerçants de Tétreauville dans l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve;

, de l'organisme Association des commerçants de Tétreauville dans l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve; Embellissons la ruelle verte le clan , de l'organisme Nature-Action Québec dans l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve;

, de l'organisme Nature-Action Québec dans l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve; Gardienne des semences , de l'organisme AAVNM dans l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie ;

, de l'organisme AAVNM dans l'arrondissement de ; Femmes géantes , de l'organisme Creativo Arts Collective dans l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie .

, de l'organisme Creativo Arts Collective dans l'arrondissement de . Les portes du temps , de l'organisme Mémoires du Mile-end dans l'arrondissement Le Plateau-Mont-Royal;

, de l'organisme Mémoires du Mile-end dans l'arrondissement Le Plateau-Mont-Royal; Le pouvoir coloré des mères , de l'organisme Mères au pouvoir dans l'arrondissement de Ville-Marie ;

, de l'organisme Mères au pouvoir dans l'arrondissement de ; Maison bleue - rencontre avec les cultures, de l'organisme MU dans l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension.

Les projets du volet 1 et 2 seront réalisés au cours de l'année 2024. Le volet 1 est financé grâce à l'Entente de développement culturel de Montréal conclue entre le gouvernement du Québec et la Ville de Montréal et le volet 2 est entièrement financé par la Ville de Montréal.

« Les murales montréalaises font aujourd'hui partie de l'ADN de notre métropole. Elles sont connues et reconnues au Québec et à l'international. Chaque année, des dizaines de nouvelles oeuvres ornent les murs de notre ville et contribuent à l'embellir, à améliorer la qualité de nos milieux de vie et à favoriser l'accès aux arts et à la culture, aux quatre coins de Montréal. Parmi les 17 murales exceptionnelles qui verront le jour cet été, nous rendrons hommage à deux grandes personnalités montréalaises : la grande Janette Bertrand, qui continue d'émouvoir et de faire réfléchir les Québécoises et les Québécois, ainsi que Gabor Szilasi, dont l'oeuvre a contribué à l'essor de la photographie contemporaine, seront ainsi célébrés de façon colorée en plein coeur du centre-ville », a déclaré Valérie Plante, mairesse de la Ville de Montréal.

« Grâce au Programme d'art mural, Montréal est heureuse d'améliorer la qualité des milieux de vie, de favoriser l'accès aux arts et à la culture, d'encourager l'engagement de la population, d'entretenir et d'embellir la ville, ainsi que de soutenir et de mettre en valeur la création artistique. Les 17 nouvelles murales développées par les organismes communautaires sont créées par et pour les communautés des quatre coins de la ville. C'est inspirant de voir les citoyennes, citoyens, élèves, institutions et organisations locales impliqués et mobilisés dans les projets choisis. Encore une fois, l'art public fera assurément du bien à nos quartiers et à celles et ceux qui les habitent », a affirmé Ericka Alneus, responsable de la culture, du patrimoine, de la gastronomie et de la vie nocturne au sein du comité exécutif.

