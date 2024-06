Le gouvernement du Canada procède à la réfection de la surface de la route de l'Alaska Investir dans nos infrastructures





FORT NELSON, BC, le 5 juin 2024 /CNW/ - Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) est déterminé à protéger la sécurité de la population canadienne en investissant continuellement dans ses infrastructures.

Aujourd'hui, l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, a annoncé que le gouvernement du Canada a attribué un contrat d'une valeur de plus de 13,5 millions de dollars (taxes en sus) à Peters Brothers Construction Ltd. pour un projet de revêtement d'asphalte sur la route de l'Alaska.

Le contrat prévoit la réparation de la chaussée asphaltée sur un tronçon de 61 kilomètres. Les travaux consistent à broyer l'asphalte existant, à enlever le revêtement défectueux et à appliquer une couche d'asphalte. Ils se dérouleront entre le kilomètre 390 et le kilomètre 451 de la route de l'Alaska, près de Fort Nelson, en Colombie-Britannique. Cet investissement permettra d'améliorer l'état et la sécurité de l'asphalte vieillissant et de prolonger la durée de vie de la surface de la route.

Le processus d'approvisionnement concurrentiel dans le cadre de ce projet comprend également une importante composante de sous-traitance à des entreprises autochtones qui représente plus de 20 % de la valeur du contrat, en vue de générer des retombées socio-économiques pour les membres des communautés autochtones et les entreprises autochtones de la région.

Citations

« La route de l'Alaska est une voie de transport importante vers le Yukon et le nord de la Colombie-Britannique pour les résidents et les touristes. Les travaux de réfection comme ceux-ci sont essentiels afin d'assurer la sécurité des usagers de cette route importante tout en soutenant les emplois locaux, notamment dans les communautés autochtones. »

L'honorable Jean-Yves Duclos

Ministre des Services publics et de l'Approvisionnement

« La route de l'Alaska sert de lien essentiel pour le Yukon et elle est souvent exposée aux effets de fortes intempéries. Le gouvernement fédéral est déterminé à répondre à nos besoins en matière d'infrastructures, comme en témoigne ce soutien pour assurer la continuité et la sécurité des déplacements des habitants du Yukon, des marchandises et des touristes. »

Brendon Hanley

Député du Yukon

Faits en bref

La route de l' Alaska s'étend sur 2?450 kilomètres dans le nord de la Colombie?Britannique, le sud du Yukon et l' Alaska . Elle comprend 56 ponts, plus de 2 100 petits ponceaux et plusieurs puits et carrières.

s'étend sur 2?450 kilomètres dans le nord de la Colombie?Britannique, le sud du et l' . Elle comprend 56 ponts, plus de 2 100 petits ponceaux et plusieurs puits et carrières. SPAC est responsable de la section allant du kilomètre 133, au nord de Fort St. John , en Colombie-Britannique, au kilomètre 968, à la frontière entre la Colombie-Britannique et le Yukon . La section de l'autoroute gérée par SPAC est le principal axe de transport terrestre qui relie le nord de la Colombie-Britannique, le Yukon et l' Alaska au reste du Canada et aux 48 états des États-Unis plus au sud.

, en Colombie-Britannique, au kilomètre 968, à la frontière entre la Colombie-Britannique et le . La section de l'autoroute gérée par SPAC est le principal axe de transport terrestre qui relie le nord de la Colombie-Britannique, le et l' au reste du et aux 48 états des États-Unis plus au sud. Comme la section de la route de l' Alaska gérée par SPAC traverse les territoires traditionnels des Premières Nations, SPAC a consulté ces dernières et a travaillé avec elles pour déterminer si les activités proposées auraient une incidence sur leurs intérêts traditionnels.

gérée par SPAC traverse les territoires traditionnels des Premières Nations, SPAC a consulté ces dernières et a travaillé avec elles pour déterminer si les activités proposées auraient une incidence sur leurs intérêts traditionnels. Comme le souligne le budget 2024, la route de l' Alaska est l'un des atouts qui font partie intégrante de la vie de la population canadienne. La réfection de la route contribue également aux économies et aux communautés locales, ce qui représente une valeur à long terme pour les Canadiens.

Les travaux commenceront en juin 2024 et prendront fin en octobre 2024. Des mesures de contrôle de la circulation seront prises pendant toutes les étapes des travaux, et la durée moyenne des arrêts ne dépassera pas 15 minutes. Des panneaux de signalisation seront installés à l'avance pour informer les automobilistes des travaux à venir. Des signaleurs seront chargés de diriger la circulation dans la zone de construction.

Liens connexes

5 juin 2024 à 11:09

