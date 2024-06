Intersection de la route 359 et du rang Saint-Mathieu, à Shawinigan - Nouvelle signalisation à venir pour améliorer la sécurité





SHAWINIGAN, QC, le 5 juin 2024 /CNW/ - La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, et la députée de Laviolette-Saint-Maurice, Mme Marie-Louise Tardif, annoncent que la signalisation à l'intersection de la route 359 et du rang Saint-Mathieu, à Shawinigan, sera bonifiée de façon à améliorer la sécurité des usagers de la route qui s'y engagent.

En effet, des panneaux « Arrêt » seront installés dans toutes les directions. L'objectif est de sécuriser les mouvements en provenance du rang Saint-Mathieu, ainsi que les virages à gauche à partir de la route 359.

Citations

« Je suis heureuse de constater qu'une fois de plus, en portant les voix et les demandes des citoyens, nous arrivons ensemble à des résultats concrets. Ceci n'aurait pas été possible sans la précieuse collaboration de la direction générale territoriale du ministère des Transports et de la Mobilité durable, avec qui je travaille depuis des années, et que je remercie. L'ajout de ces deux arrêts permettra de davantage sécuriser les secteurs concernés. »

Marie-Louise Tardif, députée de Laviolette-Saint-Maurice

« La sécurité routière étant une priorité de notre gouvernement, l'annonce d'aujourd'hui démontre que nous sommes à l'écoute des enjeux qui sont portés à notre attention par les municipalités et la population. Cette intervention aura une incidence concrète pour tous les usagers circulant dans ce secteur de Shawinigan. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« La Ville de Shawinigan désire remercier tous les partenaires pour la conclusion de ce dossier. Nous avons été à l'écoute des citoyens pour améliorer la sécurité à cet endroit accidentogène. »

Louis-Jean Garceau, conseiller municipal, district des Boisés

Faits saillants

Cette mesure fait suite à une analyse de la sécurité réalisée en 2023 dans le secteur par le Ministère.

Afin de procéder de façon sécuritaire à la mise en place de cette nouvelle configuration, certaines étapes préalables seront nécessaires pour assurer une transition favorisant l'adaptation des usagers. Ainsi, une présignalisation et des panneaux à messages variables seront installés au cours des prochains jours pour informer les usagers de l'implantation des panneaux « Arrêt » dans les semaines à venir.



Le ministère des Transports et de la Mobilité durable sur les médias sociaux :

Facebook

X

Instagram

LinkedIn

SOURCE Cabinet de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

5 juin 2024 à 11:14

Communiqué envoyé leet diffusé par :