JARIET Technologies crée une famille élargie d'émetteurs-récepteurs ADC/DAC à échantillonnage RF direct ELECTRA, basée sur son produit ELECTRA-MA 64-GSPS leader sur le marché afin de mieux servir les marchés de la bande VHF à la bande Ka

JARIET Technologies, société de semi-conducteurs sans usine spécialisée dans les émetteurs-récepteurs convertisseurs de données à hautes performances, a annoncé l'extension de son produit phare ELECTRA-MA à une famille de produits ELECTRA beaucoup plus large, s'appuyant sur le succès de la guerre électronique à antennes multiples et du prototypage pour les communications cellulaires 6G. Le portefeuille de produits élargi est bien positionné pour répondre aux besoins des RADAR, des communications par satellite, des équipements d'essai et de l'informatique quantique, avec des offres optimisées de 100 MHz à 36 GHz et une densité de port accrue. La plateforme ELECTRA rend possible cette nouvelle génération avec des offres optimisées pour les applications en fournissant un échantillonnage RF direct de la VHF à la bande Ka à des taux d'échantillonnage ADC/DAC allant jusqu'à 64 GSPS.

L'architecture ELECTRA, déjà bien établie sur le marché de l'aérospatiale et de la défense, est maintenant proposée sous la forme d'une famille de circuits intégrés disponibles dans le commerce pour permettre à un plus grand nombre de clients d'accéder à la technologie de pointe de JARIET dans un boîtier autonome doté d'une interface de données SERDES standard. L'architecture et l'environnement logiciel communs à toute la famille ELECTRA réduisent les coûts de développement des clients et permettent une mise sur le marché plus rapide, tout en répondant aux besoins d'applications multifonctionnelles et multidomaines. La largeur de bande de 36 GHz permet la radio logicielle (SDR) à une fréquence deux fois plus élevée que précédemment et avec une largeur de bande instantanée du signal (IBW) allant jusqu'à 6,4 GHz par convertisseur. ELECTRA fait plus que tripler la fréquence d'horloge de l'ADC du concurrent le plus proche, et plus que doubler celle du DAC le plus proche. Les CAN 10 bits 64 GSPS offrent une densité spectrale de bruit (NSD) de 10 dB et une figure de bruit (NF) de 17 dB supérieure à 9,5 GHz à celles des meilleurs CAN 14 bits.

Détails des produits de la famille ELECTRA :

2T2R ELECTRA-MA : 64 GSPS, 36 GHz (bande Ka), max. 6,4 GHz IBW ELECTRA-MK : 58 GSPS, 22 GHz (bande K), max. 2,9 GHz IBW ELECTRA-MX : 51,2 GSPS, 12 GHz (bande X), max. 1,28 GHz IBW Boîtier BGA 25 mm x 25 mm

4T4R ELECTRA-QA : 64 GSPS, 36 GHz (bande Ka), max. 6,4 GHz IBW ELECTRA-QK : 58 GSPS, 22 GHz (bande K), max. 2,9 GHz IBW ELECTRA-QX : 51,2 GSPS, 12 GHz (bande X), max. 1,28 GHz IBW Boîtier BGA 27 mm x 32 mm

ADC/DAC à échantillonnage RF

DUC/DDC grossiers et fins

Génération d'horloge interne à très faible gigue sur chaque paire émission/réception

Synchronisation multi-puces

Émetteurs-récepteurs SERDES JESD204C à 16 voies et 30 Gbit

Processus CMOS 12 nm à faible consommation, plaquette FAB aux États-Unis

Une technologie similaire à ELECTRA est également disponible en co-packaging avec les FPGA les plus courants, en tant que bloc PI pour l'intégration dans votre propre ASIC et sous forme de puce.

JARIET Technologies présentera ELECTRA à l'IEEE MTT-S IMS (International Microwave Symposium) à Washington, D.C., du 18 au 20 juin 2024.

Des cartes et circuits intégrés d'évaluation sont maintenant disponibles. Pour plus d'informations, visitez la page produit ELECTRA, contactez le service commercial de JARIET et suivez JARIET Technologies sur LinkedIn pour rester informé des dernières nouveautés.

5 juin 2024 à 11:05

