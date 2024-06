Avis aux médias : Annonce concernant le logement à Winnipeg

Le ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et des Langues officielles, Randy Boissonnault, participera à une cérémonie de signature à Ottawa, soulignant une entente de protocole de mobilisation entre le gouvernement et Pauktuutit...

Can-Explore est fière d'annoncer la vente de sa compagnie Tensio à Groupe Canam, un fleuron québécois et leader mondial en conception de composants métalliques pour la construction. Tensio et Groupe Canam sont des partenaires de longue date, les deux...

Reprise des négociations pour: Société : Loyalist Exploration Limited Symbole CSE : PNGC Les titres : Oui Reprise (HE) : 11 h 15 L'OCRI peut prendre la décision de suspendre (ou d'arrêter) temporairement les opérations à l'égard d'un titre d'une...

Revenu Québec annonce que l'administrateur d'un restaurant de Shawinigan, M. James Yip, a reconnu avoir participé à un stratagème de fraude fiscale. Il a été condamné à payer des amendes totalisant 157 213,23 $. Entre le 31 mai 2016 et le 31...

Les membres des médias sont invités à une annonce en matière de logement en présence de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, et de l'honorable Dan Vandal, Ministre des Affaires du Nord, ministre...