Wellington-Altus reconnue courtier en valeurs mobilières le mieux coté du Canada pour une cinquième année consécutive





WINNIPEG, MB, TORONTO et MONTRÉAL, le 5 juin 2024 /CNW/ - La Financière Wellington-Altus inc. est fière d'annoncer que sa division de gestion privée, Wellington-Altus Gestion Privée inc. (Wellington-Altus), a été reconnue courtier en valeurs mobilières le mieux coté au Canada pour la cinquième année consécutive selon le Brokerage Report Card 2024.

Avec une note globale de 9.6, le résultat de Wellington-Altus souligne son approche résolument axée sur les conseillers et son modèle d'affaires entrepreneurial. La société, qui a récemment dépassé les 30 milliards de dollars d'actifs sous administration (ASA) en seulement sept ans, s'est assurée une place parmi les sociétés de gestion de patrimoine dont la croissance est la plus rapide au Canada.

Shaun Hauser, fondateur et chef de la direction de la Financière Wellington-Altus, attribue le succès de la société à son soutien inégalé des conseillers. « En donnant aux conseillers les moyens d'utiliser des technologies novatrices ainsi que la liberté et la souplesse nécessaires pour agir dans l'intérêt fondamental de leurs clients, nous nous sommes distingués de la concurrence, » dit-il. Cette approche a fait de nous une destination de choix pour les meilleurs conseillers et leurs pratiques, et la place dominante de Wellington-Altus dans le Brokerage Report Card ces cinq dernières années en témoigne. »

« Nous savons qu'avec la complexification croissante des besoins des clients, la demande de solutions novatrices et de premier plan continue d'augmenter. Wellington-Altus est particulièrement bien équipée pour aider ses conseillers actuels et futurs à relever ces défis, et nous sommes heureux d'accélérer nos efforts, » a ajouté Shaun.

Le Brokerage Report Card 2024, réalisé par Investment Executive, une publication du secteur, classe les meilleurs courtiers en valeurs mobilières du Canada en fonction de divers critères qui sont évalués par les propres conseillers d'une société.

Wellington-Altus a excellé dans les 27 catégories, se plaçant en tête dans 24 d'entre elles, notamment la réceptivité aux commentaires des conseillers, les produits et le soutien aux clients fortunés, le soutien et la technologie en matière de planification financière, le développement des affaires et le soutien marketing, ainsi que l'accès aux systèmes et les transactions à distance.

« Les résultats du Brokerage Report Card 2024 confirment que les conseillers de Wellington-Altus se sentent appuyés et valorisés en tant que partenaires de la société et qu'ils sont en harmonie avec sa stratégie visant à révolutionner la gestion de patrimoine au Canada », a déclaré Charlie Spiring, fondateur et président de la Financière Wellington-Altus. « Recevoir de tels éloges de la part des membres de notre équipe est particulièrement significatif et nous propulse encore plus vers nos objectifs, y compris atteindre 50 milliards de dollars en actifs administrés. »

La société a également reçu des notes élevées pour sa culture globale, avec la meilleure note pour son équipe de direction et son orientation stratégique. Elle a également conservé un taux de recommandation net parfait et inégalé de 100.

Nous remercions tous les conseillers de Wellington-Altus de nous avoir aidés à obtenir cette reconnaissance.

À propos de la Financière Wellington-Altus inc.

Fondée en 2017, la Financière Wellington-Altus inc. (Wellington-Altus), société mère de Wellington-Altus Conseil Privé inc., Wellington-Altus É.-U. inc., Assurance Wellington-Altus inc., Groupe Solutions Wellington-Altus inc. et Wellington-Altus Gestion Privée inc., est le courtier en valeurs mobilières le mieux coté* au Canada et l'une des sociétés les mieux gérées au Canada. Avec plus de 30 milliards de dollars d'ASA et des bureaux partout au pays, Wellington-Altus s'associe à des conseillers et à des gestionnaires de portefeuille prospères et animés d'un esprit d'entrepreneuriat, ainsi qu'à leurs clients fortunés.

*Brokerage Report Card 2024 du Investment Executive.

SOURCE Wellington-Altus Private Wealth Inc.

5 juin 2024 à 10:21

Communiqué envoyé leet diffusé par :