Franklin Templeton Canada élargit sa gamme de portefeuilles de FNB multiactifs et ajoute une option d'achat de FNB





TORONTO, le 5 juin 2024 /CNW/ - Franklin Templeton Canada a annoncé aujourd'hui l'expansion de sa gamme de portefeuilles de FNB multiactifs avec une nouvelle stratégie entièrement axée sur les actions et l'ajout d'une option d'achat de FNB pour chacun des portefeuilles, qui sont maintenant inscrits à la Bourse de Toronto (TSX).

Ces portefeuilles de FNB multiactifs activement gérés - maintenant offerts sous forme de FNB ou de fonds commun de placement - se classent parmi les fonds les moins chers de leur groupe de référence.. Les portefeuilles de FNB sont gérés activement par Franklin Templeton Investment Solutions au moyen d'un processus de répartition dynamique des actifs pour la gestion d'un portefeuille de FNB exclusifs et non exclusifs.

Les quatre portefeuilles de FNB qui peuvent être utilisés comme placements de base ou comme éléments constitutifs d'un portefeuille global sont les suivants :

Portefeuille FNB de revenu prudent Franklin (CNV)

Portefeuille FNB équilibré Franklin (CBL)

Portefeuille FNB de croissance Franklin (GRO)

Portefeuille FNB d'actions Franklin (EQY)

« Cette gamme de portefeuilles de FNB multiactifs offre une option simple et diversifiée pour investir dans des FNB », a déclaré Andrew Ashton, président du CA de Franklin Templeton Canada. « Maintenant offerts dans le cadre d'une option d'achat de FNB moyennant des frais de 18 points de base, nos portefeuilles de FNB multiactifs se démarquent de la concurrence grâce à une répartition dynamique des actifs et à l'utilisation de titres à revenu fixe actifs dans les portefeuilles équilibrés. »

Les portefeuilles sont gérés par l'équipe de Franklin Templeton Investment Solutions au Canada et appuyés par son équipe multiactifs mondiale, qui gère des portefeuilles pour des clients de la gestion de patrimoine privée, des investisseurs finaux de détail et des grandes caisses de retraite. Franklin Templeton Canada gère des solutions multiactifs au Canada depuis 1996.

Michael Greenberg, vice-président principal et chef, Gestion de portefeuille, Amériques, Franklin Templeton Investment Solutions, a ajouté : « Nous nous efforçons de mener des recherches et des analyses approfondies pour sélectionner la meilleure combinaison de FNB pour ces portefeuilles. Notre processus dynamique de répartition des actifs permet d'effectuer des changements tactiques en fonction des inefficacités et des occasions du marché, tout en gérant les monnaies et les risques. »

Le 11 juin 2024, les employés de Franklin Templeton sonneront la cloche signalant l'ouverture de la Bourse de Toronto pour célébrer les inscriptions de CNV, CBL, GRO et EQY.

À propos de Franklin Templeton

Franklin Resources, Inc. (NYSE : BEN) est une société de gestion de placements mondiale exerçant ses activités sous le nom de Franklin Templeton et comptant des clients dans plus de 150 pays. Au Canada, sa filiale est la Société de Placements Franklin Templeton, qui exerce ses activités sous le nom de Franklin Templeton Canada. La mission de Franklin Templeton est d'aider les clients à obtenir de meilleurs résultats grâce à l'expertise en gestion des placements, à la gestion du patrimoine et aux solutions technologiques. Par l'intermédiaire de ses gestionnaires de placements spécialisés, la société offre une spécialisation à l'échelle mondiale grâce à des capacités étendues en matière de titres à revenu fixe, d'actions, de solutions alternatives et de solutions multiactifs. Avec plus de 1 500 professionnels en placement et des bureaux dans les principaux marchés financiers du monde entier, la société établie en Californie compte plus de 75 ans d'expérience en placement et son actif sous gestion se chiffrait à plus de 1 600 milliards de dollars américains (plus de 2 200 milliards de dollars canadiens) au 30 avril 2024. Pour en savoir plus, veuillez visiter le franklintempleton.ca et communiquer avec Franklin Templeton sur LinkedIn, X et Facebook.

Les placements dans des fonds communs de placement et des FNB peuvent être assortis de commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion, de frais de courtage et de dépenses. Veuillez lire le prospectus et l'aperçu du fonds ou du FNB avant d'investir. Les fonds communs de placement et les FNB ne sont pas garantis. Leurs valeurs changent fréquemment. Le rendement passé n'est pas garant du rendement futur.

5 juin 2024 à 10:00

