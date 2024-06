Linda Muneka, de Robert Half, a été désignée comme l'une des dirigeantes les plus influentes à Toronto en 2024 par Women We Admire





TORONTO, le 5 juin 2024 /CNW/ - Robert Half est fier d'annoncer que Linda Muneka, vice-présidente, Ressources de gestion, Amérique du Nord figure dans le top 10 du classement des 50 dirigeantes les plus influentes à Toronto en 2024 présenté par Women We Admire.

Linda est responsable de l'exécution tactique des initiatives opérationnelles et des stratégies de mise en marché pour plus de 90 bureaux en Amérique du Nord. Elle s'est jointe à Robert Half en 2015, et y a assumé rapidement des responsabilités accrues, y compris la direction de plusieurs équipes vouées à transformer les renseignements sur le marché et observations guidées par les données en stratégies exploitables, favorisant ainsi leur réussite dans un marché hautement concurrentiel. De concert avec ses équipes, elle a aidé plusieurs clients à réaliser des projets opérationnels transformationnels au sein de domaines comme la gouvernance, la gestion des risques et de la conformité, la comptabilité technique, les systèmes financiers, la trésorerie et la gestion des coûts.

Linda est une dirigeante qui met l'accent sur les gens. Fière membre du Global Women's Employee Network (GWEN) de l'entreprise, elle encadre souvent les nouveaux employés et nouvelles employées dans leur parcours professionnel.

Women We Admire est une mutuelle composée des dirigeantes les plus accomplies des États-Unis et au Canada, et ce prix reconnaît le rôle essentiel que jouent les femmes occupant des postes de direction comme moteur de la croissance de Toronto.

À propos de Robert Half

Robert Half est la première et plus grande entreprise de solutions spécialisées en matière de gestion des talents au monde. Elle met en relation les possibilités de grandes entreprises avec des chercheurs d'emploi hautement qualifiés. Robert Half offre des solutions de placement contractuel et permanent dans les domaines de la finance et de la comptabilité, de la technologie, du marketing et de la création, du droit et du soutien administratif et à la clientèle par l'intermédiaire de ses plus de 300 bureaux dans le monde. Robert Half est la société mère de Protiviti®, une société de services-conseils mondiale qui offre des solutions dans les domaines de l'audit interne, de la gestion des risques, des affaires et de la technologie. Robert Half, y compris Protiviti, a été nommée au palmarès des entreprises les plus admirées de Fortune®. Découvrez la vaste étendue de nos solutions, de nos études et de nos connaissances à RobertHalf.ca.

5 juin 2024

