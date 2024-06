VOSKER obtient un financement de 125 millions de dollars US pour accélérer son expansion mondiale





VICTORIAVILLE, Québec, 05 juin 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- VOSKER, l'un des principaux fournisseurs de solutions de surveillance de pointe, est heureux d'annoncer la clôture d'un financement de dette senior de 125M$ US1. Ce financement largement sursouscrit marque une étape importante pour VOSKER, permettant à l'entreprise de recapitaliser avantageusement sa structure d'endettement et de se positionner stratégiquement pour de futures initiatives de croissance.



Danny Angers, Cofondateur et chef de la direction financière de VOSKER, a exprimé son enthousiasme à l'égard de ce financement, en déclarant : « Cet important financement représente une étape décisive pour VOSKER, alors que nous progressons vers notre objectif ambitieux de devenir un champion mondial dans l'industrie des technologies de surveillance. Grâce à cet apport de capitaux, nous avons les moyens de réaliser des projets de croissance tactiques et de consolider notre position de leader de l'industrie. »

VOSKER exprime sa gratitude à ses partenaires financiers, dont le soutien a été déterminant dans la réalisation de cette étape. En particulier, la société souhaite exprimer sa reconnaissance à la Banque Royale du Canada (RBC), la plus grande banque du Canada par sa capitalisation boursière (2) d'avoir dirigé la syndication bancaire et agi en tant qu'unique chef de file, unique teneur de livre et agent administratif. VOSKER souhaite également remercier Exportation et Développement Canada (EDC), la Banque de Nouvelle-Écosse (Banque Scotia), la Banque Nationale du Canada et la Fédération des Caisses Desjardins du Québec pour leur engagement et leur confiance dans la vision de VOSKER.



« VOSKER est un client de longue date d'EDC et nous avons pu observer leurs efforts continus pour fournir au monde entier des solutions de surveillance innovantes, fiables et durables", a déclaré Guillermo Freire, premier vice-président, Groupe du marché intermédiaire. " Notre soutien financier continu témoigne de notre confiance dans leur croissance mondiale et leur succès à long terme et reflète leur engagement à offrir de la valeur à leurs clients. »

En outre, VOSKER tient à remercier ses partenaires pour leur soutien inestimable au fil des ans. Osler, Hoskin & Harcourt LLP a joué un rôle clé en tant que conseiller juridique de confiance, en fournissant des conseils et une expertise inestimable. Deloitte Corporate Finance a été le principal conseiller, offrant des perspectives stratégiques et facilitant le processus de financement. McCarthy Tétrault LLP a agi en tant que conseiller juridique des prêteurs, apportant des solutions constructives pour assurer le succès de la transaction.

De plus, VOSKER tient à remercier ses commanditaires financiers de longue date, Caisse de Dépôt et Placement du Québec, GardaWorld et Stéphan Crétier, pour leur soutien indéfectible dans le cheminement de VOSKER vers un leadership technologique mondial.

À propos de VOSKER :

VOSKER est un fournisseur de premier plan de solutions de surveillance à distance innovantes conçues pour répondre aux besoins en constante évolution du paysage de la sécurité d'aujourd'hui. Grâce à son engagement en faveur d'une technologie de pointe et d'un service à la clientèle inégalé, VOSKER permet aux entreprises et aux particuliers de protéger ce qui compte le plus. Pour en savoir plus, visitez le site www.vosker.com

Pour les demandes de renseignements des médias, veuillez contacter [email protected].

[1] 110 Millions d'USD de facilité garanties de premier rang + 15 millions d'USD d'accordéon

(2) Au 31 janvier 2024

