RevBits remporte deux Cybersecurity Excellence Awards 2024 pour la gestion des accès privilégiés et la sécurité des terminaux





RevBits annonce aujourd'hui avoir été reconnu comme lauréat dans les catégories Gestion des accès privilégiés et Sécurité des terminaux des Cybersecurity Excellence Awards® 2024. Le processus d'examen évalue les meilleurs fournisseurs au monde en fonction de leur taille organisationnelle, de leur performance, de leur technologie, de leurs produits et de leur leadership.

RevBits est heureux d'être le récipiendaire de trois prix dans les catégories suivantes :

Sécurité des terminaux / Amérique du Nord RevBits Endpoint Security & EDR



Gestion des accès privilégiés / Amérique du Nord RevBits Privileged Access Management



« Nos deux solutions gagnantes, RevBits Privileged Access Management (PAM) et RevBits Endpoint Security & EDR (EPS), sont des outils de cybersécurité qui changent la donne », déclare David Schiffer, CEO. « Nous sommes conscients que les options sont nombreuses pour les administrateurs dans le choix de la solution appropriée, nous avons donc conçu un logiciel qui est si efficace dans ses ensembles de capacités et de fonctionnalités que nous leur facilitons grandement le processus de sélection. »

« Lorsque vous restez concentré sur un design supérieur, deux choses se produisent, vous gagnez des clients et des prix », déclare Mucteba Celik, CTO. « C'est formidable que deux de nos produits soient reconnus par un groupe aussi prestigieux. Nous aimons concevoir et construire des solutions pour sécuriser nos clients grâce à une technologie primée. »

RevBits PAM est une solution vraiment unique avec sept modules de gestion des accès intégrés, un moteur de flux de travail intégré, une architecture client native pour tous les principaux types de serveurs et protocoles de communication, et une surveillance en temps réel étendue via la frappe et à l'enregistrement vidéo des sessions.

RevBits EPS est une solution de sécurité conçue exclusivement pour stopper les menaces et contrôler les terminaux. Tirer parti de la capacité de politique USB la plus détaillée qui accompagne un protocole de contrôle de changement de politique 2FA multi-administrateurs, une protection au niveau du noyau grâce à des capacités anti-rootkit brevetées, ainsi qu'un contrôle total des terminaux et une analyse forensique d'une profondeur inégalée sur le marché.

RevBits PAM et EPS sont déployables dans des environnements sur site, hybrides cloud, SaaS, et Air Gap.

À propos de RevBits

Créé en 2018, RevBits est une société de cybersécurité complète dédiée à fournir à ses clients une protection et un service supérieurs. En offrant plusieurs outils de sécurité avancés qui peuvent être administrés via une plateforme de sécurité unifiée, RevBits offre une protection contre les cybermenaces les plus sophistiquées auxquelles les entreprises sont confrontées. RevBits a son siège social à Mineola, dans l'État de New York, avec des bureaux à Princeton, New Jersey ; Boston, Massachusetts ; Londres, Angleterre ; et Anvers, Belgique. Pour plus d'informations sur RevBits, rendez-vous sur www.revbits.com.

5 juin 2024 à 09:35

