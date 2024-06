SPI Santé Sécurité et Intervention Prevention s'associent pour réduire les accidents au travail





BLAINVILLE, QC, le 5 juin 2024 /CNW/ - SPI Santé Sécurité est fière d'annoncer son partenariat stratégique avec Intervention Prevention, entreprise fondée en 1998 et spécialisée dans la consultation, l'implantation, la formation et la recherche reliés à la santé et la sécurité au travail.

Grâce à l'expertise combinée de SPI et d'Intervention Prevention, les employeurs et travailleurs de tout type d'industrie, seront exposés à une offre élargie en matière de santé sécurité.

Principaux avantages du partenariat :

Offre complète d'équipements de protection, de services-conseils et de programmes de formation couvrant des sujets tels que l'espace clos, la sécurité électrique, le cadenassage, la sécurité machine, et le travail en hauteur.

Accès à une plus grande équipe d'experts, tous chevronnés dans leur domaine d'activité.

Accès à des outils technologiques avancés, tels qu'un site web transactionnel pour l'achat d'équipements de protection, des applications mobiles pour la gestion des incidents, des formations en ligne interactives, des rapports automatisés, etc.

« Notre raison d'être demeure la même soit de prioriser le bien-être des gens. Nous voyons en Intervention Prévention une culture similaire à la nôtre, ce qui rend cette association toute naturelle'' a déclaré Kim Levesque, présidente de SPI Santé Sécurité. »

Pascal Poisson, président d'Intervention Prevention, a ajouté : « Nous collaborons avec SPI depuis plusieurs années. Ce partenariat complète bien notre offre et nous sommes convaincus que nos clients en bénéficieront. »

SPI Santé Sécurité et Intervention Prevention demeureront deux entités distinctes et aucun changement n'est à prévoir pour leurs clients et fournisseurs.

À PROPOS DE SPI SANTÉ SÉCURITÉ

Fondée en 1972, SPI Santé Sécurité est un chef de file canadien en matière de produits et de services liés à la santé et à la sécurité au travail. SPI Santé Sécurité vous accompagne dans vos défis SST en vous proposant des solutions à la fois complètes et spécialisées qui englobent les équipements, les services techniques, les services-conseils et les formations.

