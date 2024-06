NEOM dévoile Magna, sa nouvelle région côtière





NEOM, Arabie Saoudite, 5 juin 2024 /PRNewswire/ -- Le Conseil d'Administration de NEOM, a révélé aujourd'hui le développement de Magna, une destination côtière de luxe. Inscrite dans le portefeuille régional de tourisme durable de NEOM, Magna est située sur le magnifique littoral du Golfe d'Aqaba et abrite les destinations phares de Leyja, Epicon, Siranna, Utamo, Norlana, Aquellum, Zardun, Xaynor, Elanan, Gidori, Treyam et Jaumur, récemment annoncées.



Les douze destinations s'étendront sur 120 kilomètres et sont en passe d'établir une nouvelle norme mondiale en matière de tourisme durable de luxe. Incarnation physique de l'ambitieux plan « Vision 2030 » du Royaume d'Arabie Saoudite, Magna sera développé en mettant l'accent sur les technologies les plus avancées, une architecture de classe mondiale et des commodités ultramodernes qui s'intègrent sans effort à la nature.

Chaque destination est unique, avec sa propre offre distincte pour les résidents et les hôtes, tout en se fondant harmonieusement pour former une destination unifiée. Elles seront reliées par la conservation, la préservation et le rajeunissement de la flore et de la faune indigènes, ainsi que par un paysage naturel à couper le souffle. Le projet comprendra 15 hôtels de luxe, 1 600 chambres d'hôtel, suites et appartements, et plus de 2 500 résidences de haut standing dans l'ensemble de ses destinations.

Nadhmi Al-Nasr, Directeur Général de NEOM, a déclaré : « Magna, la première région côtière de NEOM, est un trésor pour l'avenir, imprégné de beauté naturelle et de technologie de pointe. En accord avec nos trois piliers de redéfinition des affaires, de conservation et d'habitabilité, Magna jouera un rôle clé dans la construction d'un écosystème touristique solide au sein de NEOM. En outre, Magna contribuera positivement aux efforts de diversification de l'économie nationale et aux objectifs plus larges du plan '' Vision 2030 '' du Royaume d'Arabie Saoudite, en aidant à positionner le Royaume en tant que leader mondial du tourisme de luxe. »

Conformément au plan Transformatif « Vision 2030 » du Royaume d'Arabie Saoudite, Magna et ses destinations stimuleront l'économie du Royaume en créant 15 000 emplois dans les secteurs du tourisme, des loisirs et de l'hôtellerie. Le développement devrait contribuer au PIB du Royaume à hauteur de 2,6 milliards SAR d'ici 2030, avec la possibilité de loger 14 500 résidents et d'accueillir plus de 300 000 visiteurs par an. Magna offre aux investisseurs et aux promoteurs une opportunité sans précédent de participer à l'un des projets les plus novateurs au monde, en intégrant la durabilité à chaque étape, de la conception à la construction, et à l'entretien à long terme.

Magna est la région la plus récente de NEOM dans le cadre du plan de développement du giga-projet au nord-ouest de l'Arabie Saoudite, à la suite de Sindalah, THE LINE, Trojena et Oxagon.

Dossier de presse : https://fileshare.neom.com/s/xn9QEz44mXjrRD7

Mot de passe : NEOMMagna123

À propos de NEOM

NEOM est un accélérateur du progrès humain et une vision de ce à quoi pourrait ressembler un nouvel avenir. Il s'agit d'une région située dans le nord-ouest de l'Arabie Saoudite, au bord de la mer Rouge, construite à partir de zéro comme un laboratoire vivant - un lieu où l'esprit d'entreprise tracera la voie de ce nouvel avenir. Il s'agira d'une destination et d'un lieu de résidence pour ceux qui rêvent en grand et qui veulent participer à la construction d'un nouveau modèle d'habitabilité exceptionnelle, à la création d'entreprises florissantes et à la réinvention de la préservation environnementale.

NEOM comprendra des villes cognitives hyperconnectées, des ports et des zones d'entreprises, des centres de recherche, des salles de sport et de divertissement et des destinations touristiques. En tant que pôle d'innovation, les entrepreneurs, les chefs d'entreprise et les sociétés viendront chercher, concevoir, et commercialiser de nouvelles technologies et entreprises de manière innovante. Les résidents de NEOM incarneront une éthique internationale et adopteront une culture d'exploration, de prise de risque et de diversité.

Pour plus d'informations email [email protected] ou consultez www.neom.com et www.neom.com/en-us/newsroom.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2431006/NEOM_reveals_Magna.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2288277/NEOM_Logo.jpg

5 juin 2024 à 09:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :