1 685 infirmières praticiennes spécialisées et infirmiers praticiens spécialisés (IPS) au Québec

MONTRÉAL, le 5 juin 2024 /CNW/ - L'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) annonce aujourd'hui que 161 CIPS (candidates et candidats IPS) ont obtenu leur certificat de spécialiste à la suite de l'examen du 6 mai dernier. Le taux de réussite global de 100 % pour cette cohorte est inégalé, ainsi que le nombre de participations depuis 2021. La population québécoise a maintenant accès à 1 685 IPS inscrits au Tableau de l'OIIQ et en droit d'exercer au Québec.

« Félicitations aux 161 CIPS pour la réussite de leur examen et l'obtention de leur certificat de spécialiste dans l'une des cinq classes de spécialité. La pratique infirmière avancée attire de nouveaux talents et leur contribution sera essentielle pour un accès aux soins de santé bonifiés, au plus grand bénéfice de la population québécoise », affirme Luc Mathieu, président de l'OIIQ.

Une pratique étendue

Les IPS exercent auprès d'une clientèle visée par l'une des cinq classes de spécialité, soit soins de première ligne (IPSPL), soins aux adultes (IPSSA), santé mentale (IPSSM), soins pédiatriques (IPSSP) et néonatalogie (IPSNN).

Depuis l'entrée en vigueur de la Loi 6 et de la réglementation encadrant la pratique de l'IPS le 25 janvier 2021, les IPS peuvent exercer de nouvelles activités professionnelles selon leur classe de spécialité respective, comme diagnostiquer des maladies, déterminer des traitements médicaux et effectuer le suivi de grossesses.

Les IPS peuvent également prescrire des examens diagnostiques, utiliser des techniques diagnostiques invasives ou présentant des risques de préjudice, prescrire des médicaments et d'autres substances, prescrire des traitements médicaux, ainsi qu'utiliser des techniques ou appliquer des traitements médicaux invasifs ou présentant des risques de préjudice.

Finalement, depuis le 7 décembre dernier, les infirmières et infirmiers ainsi que les IPS peuvent prodiguer les soins de fin de vie. Les IPS peuvent évaluer les personnes et administrer la sédation palliative continue et l'aide médicale à mourir.

L'OIIQ est le plus grand ordre professionnel au Québec. Il est régi par la Loi sur les infirmières et les infirmiers et par le Code des professions. L'OIIQ est également guidé par ses valeurs de gouvernance que sont la confiance, la bienveillance, le respect et l'équité. Il compte plus de 84?000 membres et quelque 16?000 personnes dans un parcours d'admission à la profession. Sa mission est d'assurer la protection du public par et avec les infirmières et infirmiers, tout en veillant à l'amélioration de la santé des Québécois. L'OIIQ a également pour mandat d'assurer la compétence et l'intégrité des infirmières et infirmiers du Québec ainsi que de contribuer à la promotion d'une pratique infirmière de qualité.

5 juin 2024 à 09:00

