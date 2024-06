Loger + La Ville de Montréal bonifie son programme RénoPlex pour aider les propriétaires à adapter leur résidence aux changements climatiques





MONTRÉAL, le 5 juin 2024 /CNW/ - En phase avec son Plan d'action sur la résilience face aux inondations lors de fortes pluies, la Ville de Montréal annonce qu'elle bonifie son programme RénoPlex afin d'offrir un meilleur soutien financier aux propriétaires affectés par les inondations lors d'épisodes de fortes pluies.

La Ville facilite ainsi l'accès aux subventions pour 11 types de travaux qui permettent de réduire les risques d'inondation en abaissant le montant minimum de subvention pour ces travaux à 500 $.

« Les changements climatiques affectent de plus en plus les propriétaires montréalais et nous voulons les soutenir face à cette réalité. La bonification que nous annonçons vise à les appuyer dans leurs efforts de résilience pour effectuer des travaux qui les aideront à composer plus efficacement avec les intempéries. Pour y arriver, il est essentiel de leur donner les moyens de poser des actions clés pour rendre leur propriété plus sécuritaire et résiliente », a souligné Benoit Dorais, vice-président du comité exécutif et responsable de l'habitation, de la stratégie immobilière et des affaires juridiques.

Montréal ajoute aussi de nouveaux forfaits admissibles pour mieux répondre aux besoins variés des propriétaires, tels que les clapets anti-retour, les portes d'entrée et les portes de garage étanches. De plus, les montants de subvention pour les travaux réduisant les risques d'inondation et d'infiltration d'eau sont augmentés.

« Dans les dernières années, trop de Montréalaises et de Montréalais ont dû faire face à des inondations à la suite d'épisodes de pluie toujours plus intenses. Notre population ne devrait pas être prise au dépourvu face à ces événements météo extrêmes. Pour cette raison, nous devons lui donner les moyens de prévenir les dégâts et d'éviter les impacts des fortes pluies en assurant la résilience des bâtiments et en empêchant l'eau de s'y infiltrer. Notre administration a à coeur de soutenir les propriétaires dans la protection de leurs propriétés et c'est ce qu'on fait avec la bonification du programme Renoplex », a ajouté Maja Vodanovic, responsable de l'eau et de la concertation avec les arrondissements au comité exécutif de la Ville de Montréal.

Près de 12 000 bâtiments supplémentaires éligibles au programme

La Ville augmente également de 10 % le seuil maximal de valeur foncière nécessaire pour être admissible au programme RénoPlex, en le faisant passer de 3 160 $ à 3 476 $ par mètre carré. Ainsi, près de 12 000 bâtiments supplémentaires pourront bénéficier du programme RénoPlex, dont près de 1 000 sont situés dans des zones susceptibles d'accumuler des précipitations lors de fortes pluies.

« Depuis sa création, RénoPlex nous a permis d'aider deux fois plus de ménages de la classe moyenne que ce que nous avions anticipé au départ. Il y a beaucoup de locataires qui habitent dans ce type d'immeuble et la Ville de Montréal veut donner un coup de pouce aux propriétaires pour améliorer leur bâtiment, au bénéfice de l'ensemble de la population », a déclaré Despina Sourias, conseillère associée à l'habitation, à la salubrité et à la protection du parc de logements locatifs au comité exécutif de la Ville de Montréal.

À propos de RénoPlex

Rappelons que le programme RénoPlex octroie des subventions pour plusieurs types de travaux permettant de maintenir en bon état les bâtiments d'un à cinq logements et de les rendre plus résilients face aux changements climatiques, en misant notamment sur des travaux de transition écologique. RénoPlex est cofinancé par la Ville de Montréal et le gouvernement du Québec, dans le cadre du programmes rénovation Québec. Il permet un investissement moyen de 5,2 M$ par an pour la rénovation de petits bâtiments à Montréal.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

5 juin 2024 à 09:00

