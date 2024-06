Gestion de Placements TD Inc. annonce des changements à sa gamme de fonds communs de placement





TORONTO, le 5 juin 2024 /CNW/ - Gestion de Placements TD Inc. (« GPTD »), gestionnaire des Fonds Mutuels TD, a annoncé aujourd'hui son intention de procéder à la dissolution des fonds ci-dessous (les « fonds en dissolution ») le 25 octobre 2024 (la « date de dissolution ») ou aux alentours de cette date, dans le but de simplifier sa gamme de fonds et de continuer à offrir de la valeur à ses clients :

Portefeuille de revenu équilibré Avantage TD

Portefeuille équilibré Avantage TD

Portefeuille de croissance équilibrée Avantage TD

Portefeuille géré et indiciel TD - revenu

Portefeuille géré et indiciel TD - revenu et croissance modérée

Portefeuille géré et indiciel TD - croissance équilibrée

Portefeuille géré et indiciel TD - croissance audacieuse

Portefeuille géré et indiciel TD - croissance boursière maximale

Fonds de revenu d'actions mondiales TD

Fonds de revenu équilibré d'actions mondiales TD

Fonds de petites sociétés nord-américaines TD

Fonds d'obligations à rendement réel TD

À compter d'aujourd'hui, les fonds en dissolution n'accepteront plus d'achats additionnels, y compris ceux effectués au moyen de plans de cotisations préautorisées.

Les porteurs de parts des fonds en dissolution sont invités à communiquer avec leur professionnel des placements pour discuter de ces dissolutions et de leurs options de placement. Ils peuvent demander le rachat ou la substitution de leurs placements dans les fonds en dissolution d'ici la fermeture des bureaux à la date de dissolution, conformément aux dispositions du prospectus simplifié des fonds en dissolution. GPTD n'imposera aux porteurs de titres aucuns frais d'opérations à court terme ni frais de substitution, de vente ou autres liés aux opérations portant sur les fonds en dissolution.

À la date de dissolution, GPTD liquidera les placements des fonds en dissolution à la juste valeur marchande, établira les distributions et distribuera les actifs nets aux porteurs de titres.

Comptes au nom du client :

Si les parts des fonds en dissolution détenues dans un compte enregistré ne sont pas rachetées ou substituées au plus tard à la date de dissolution, le produit de la dissolution sera réinvesti dans la série applicable du Fonds du marché monétaire canadien TD ou du Fonds du marché monétaire américain TD ($ US) selon la devise équivalente.

Si les parts des fonds en dissolution détenues dans un compte non enregistré ne sont pas rachetées ou substituées au plus tard à la date de dissolution, le produit de la dissolution sera déposé dans le compte bancaire figurant au dossier ou sera payé par chèque, si aucun compte bancaire n'est indiqué.

Comptes en prête-nom :

Si les parts des fonds en dissolution détenues dans un compte en prête-nom au nom d'un courtier ne sont pas rachetées ou substituées au plus tard à la date de dissolution, le produit de la dissolution sera porté au crédit de la portion en espèces du compte en prête-nom applicable.

Chaque porteur de parts des fonds en dissolution recevra un avis portant sur les dissolutions au moins 60 jours avant celles-ci.

De plus, GPTD a annoncé son intention de procéder à la dissolution du Fonds alternatif de réduction du risque TD le 18 juillet 2024 ou aux alentours de cette date.

À propos de Gestion de Placements TD Inc.

Gestion de Placements TD Inc. (« GPTD »), un membre du Groupe Banque TD, est une société de gestion de placements nord-américaine. GPTD offre ses solutions de placement à des entreprises, des caisses de retraite, des fonds de dotation, des fondations et des investisseurs individuels. GPTD gère des actifs pour le compte de près de deux millions de particuliers et offre une gamme très diversifiée de solutions de placement incluant des fonds communs de placement, des portefeuilles gérés par des professionnels et des fonds constitués en société. Les entités de gestion de placements de la TD gèrent un actif de 454 milliards de dollars. Statistiques globales gérées au 31 mars 2024 par GPTD et Epoch Investment Partners, Inc. GPTD exerce ses activités au Canada et Epoch Investment Partners, Inc., aux États-Unis. Ces deux entités sont des filiales en propriété exclusive de La Banque Toronto-Dominion.

Le Fonds alternatif de réduction du risque TD (le « Fonds ») est un fonds commun de placement alternatif. Il peut investir dans des catégories d'actif ou avoir recours à des stratégies de placement qui ne sont pas permises pour les fonds communs de placement traditionnels. Les stratégies particulières qui distinguent ce Fonds des fonds communs de placement traditionnels peuvent comprendre l'utilisation accrue de produits dérivés à des fins de couverture et à d'autres fins, la capacité accrue de vendre des titres à découvert et la capacité d'emprunter des liquidités à des fins d'investissement. Si elles sont mises en oeuvre, ces stratégies seront utilisées conformément aux objectifs et aux stratégies du Fonds et, dans certaines conditions de marché, elles pourraient accélérer le rythme de la baisse de valeur du Fonds.

Les placements dans les fonds communs de placement peuvent être assortis de commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion et d'autres frais. Avant d'investir, veuillez lire l'aperçu du fonds et le prospectus, car ils contiennent des renseignements détaillés sur les placements. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis ni assurés; leur valeur fluctue souvent et le rendement passé peut ne pas se reproduire.

Les Fonds Mutuels TD et les portefeuilles du Programme de gestion d'actifs TD sont gérés par GPTD, filiale en propriété exclusive de La Banque Toronto-Dominion, et offerts par l'entremise de courtiers autorisés.

MD Le logo TD et les autres marques de commerce TD sont la propriété de La Banque Toronto-Dominion ou de ses filiales.

