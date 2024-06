Suspension de la négociation par l'Organisme canadien de réglementation des investissements - JQ

L'OCRI a suspendu la négociation des titres suivants : Société : Loyalist Exploration Limited Symbole CSE : PNGC Les titres : Oui Motif : Nouvelle en attente Heure de la suspension (HE) : 09 h 26 L'OCRI peut prendre la décision de suspendre (ou...

L'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés est fier d'annoncer le lancement officiel de son Guide de conformité RH pour les PME, une ressource incontournable destinée aux petites et moyennes entreprises du Québec. Ce guide vise à fournir...