Moon Surgical reçoit une nouvelle autorisation de la FDA pour son système de robotique chirurgicale Maestrotm





La société s'apprête désormais à déployer son système Maestro aux États-Unis et en Europe dans le cadre d'une commercialisation limitée, en prévision d'un lancement plus étendu prévu pour 2025.

PARIS et SAN FRANCISCO, 5 juin 2024 /PRNewswire/ -- Moon Surgical, pionnier franco-américain de l'innovation chirurgicale, a annoncé aujourd'hui avoir reçu l'homologation de la Food and Drug Administration aux Etats-Unis pour la version commerciale de Maestro, son système chirurgical révolutionnaire.

« Chez Moon Surgical, nous innovons et insufflons une nouvelle inspiration dans l'art de la chirurgie. Notre système Maestro crée une nouvelle catégorie en robotique chirurgicale, adaptée au vaste marché de la laparoscopie et rendant possible l'utilisation de la robotique à une échelle jamais vue auparavant. Nous donnons aux professionnels de la santé les moyens d'améliorer les outils existants et de perfectionner les procédures chirurgicales grâce à une approche basée sur la data », a déclaré Anne Osdoit, PDG de Moon Surgical et Partner de MD Start, l'accélérateur de medtech de Sofinnova Partners. « Cette validation arrive à un moment propice, suite à l'engouement suscité lors de la récente conférence SAGES, où de nombreux chirurgiens et hôpitaux américains ont manifesté un vif intérêt pour participer à notre déploiement initial. »

Conçu pour les chirurgiens, le personnel en salle d'opération et les patients, Maestro peut bénéficier aux 18,8 millions d'interventions chirurgicales annuelles sur tissus mous, actuellement non couvertes par les systèmes de télérobotique disponibles. Compact et adaptable, Maestro s'intègre parfaitement aux protocoles cliniques existants pour tout type d'intervention laparoscopique. Ses fonctionnalités améliorent l'efficacité opérationnelle, permettant l'adoption de modes opératoires alternatifs tout en réduisant et en standardisant la durée des procédures. Le système est doté de NVIDIA Holoscan, une puissante plateforme de calcul qui permet l'usage en temps réel d'algorithmes d'intelligence artificielle, optimisant ainsi les interventions chirurgicales

« L'équipe de Moon Surgical a remarquablement tenu ses engagements, tout en augmentant ses ressources pour se préparer à cette nouvelle phase commerciale », a commenté Fred Moll, président du conseil d'administration de Moon Surgical. « Après un démarrage réussi en Europe dans un contexte clinique de routine et sur de multiples indications, nous sommes impatients de mettre en oeuvre les programmes Maestro dans des centres sélectionnés aux États-Unis dans les mois à venir. »

Le système Maestro de Moon Surgical, ayant obtenu son marquage CE depuis septembre 2023, a déjà été utilisé pour traiter plus de 200 patients en chirurgie générale, bariatrique et gynécologique dans deux centres pilotes européens.

À propos de Moon Surgical

Basée entre Paris, en France, et San Francisco, en Californie, Moon Surgical façonne l'avenir des salles d'opération, les rendant numérisées, efficaces et durables. L'alliance du système robotique Maestro et de l'intelligence Maestro Insights permet aux équipes médicales de prendre des décisions éclairées et d'offrir des soins chirurgicaux améliorés à leurs patients. Fondée en 2020, Moon Surgical se distingue par sa flexibilité, son engagement envers l'innovation, ainsi que son équipe multiculturelle inclusive, créative et collaborative.

Moon Surgical. Inspirer et Innover dans l'Art de la Chirurgie

Visitez notre site web www.moonsurgical.com ou suivez nous sur LinkedIn.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2429944/Maestro_Digital_Surgical_Assistant_by_Moon_Surgical.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2255002/Moon_Surgical_Noir_Logo.jpg

5 juin 2024 à 08:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :