Mediktor acquiert Sensely et consolide son leadership dans les solutions d'IA pour les soins de santé

BARCELONA et SAN FRANCISCO, 05 juin 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mediktor , l'entreprise leader de la santé numérique, a annoncé l'acquisition de Sensely , un fournisseur de santé numérique basé à San Francisco, pionnier dans la création d'une plateforme conversationnelle axée sur l'empathie pour soutenir les systèmes hospitaliers et les services des assureurs en engageant des membres premium parmi ses affiliés. La consolidation des deux principaux fournisseurs mondiaux de solutions basées sur l'IA marque une étape importante dans la technologie médicale et étend la présence mondiale de Mediktor dans plus de 35 pays, tout en renforçant sa présence aux États-Unis.

Cette fusion donne naissance à l'un des plus grands fournisseurs mondiaux de solutions basées sur l'intelligence artificielle dans l'écosystème des soins de santé. La nouvelle organisation sera alimentée par une plateforme de soins de santé conversationnelle enrichie qui contribuera à accroître l'efficacité et à réduire les coûts en utilisant les technologies complémentaires de l'entreprise, telles que son assistant médicale basé sur l'intelligence artificielle.D'après une enquête récente auprès des assurés, 54 % des patients qui ont eu recours à l'assistant ont été satisfaits des conseils médicaux fournis et n'ont pas eu besoin de services supplémentaires ou d'un suivi par un médecin.

"Cette acquisition est une étape transformative pour Mediktor et renforce notre engagement envers l'innovation dans le domaine de la santé numérique. En joignant nos forces à celles de Sensely, nous sommes en mesure d'offrir une solution de premier plan et de classe mondiale à de multiples entreprises, améliorant ainsi l'accès aux soins de santé pour des millions de personnes", déclare Cristian Pascual, PDG de Mediktor.

Dans le cadre de cette intégration, Mediktor acquerra le contenu éducatif en matière de santé de Mayo Clinic, développé dans le cadre d'un accord préexistant avec Sensely. Mayo Clinic deviendra également actionnaire de la nouvelle société intégrée et rejoindra le conseil d'administration en tant qu'observateur.

MTIP, une société fournissant du capital de croissance et basée en Suisse, est partenaire de Mediktor depuis plusieurs années, a réaffirmé sa confiance dans la vision et la direction de l'entreprise. En tant que membre du conseil d'administration de Mediktor, MTIP a fait part de son soutien financier et stratégique indéfectible à l'acquisition de Sensely par l'entreprise et à sa stratégie de croissance mondiale. En tant que membre du conseil d'administration de Mediktor, MTIP a fait part de son soutien financier et stratégique indéfectible à l'acquisition de Sensely par la société, ainsi qu'à sa stratégie de croissance mondiale.

De même, Aliath Bioventures, une société de capital-risque qui soutient Mediktor depuis 2018, a également joué un rôle important dans l'acquisition. Aliath reste engagée à soutenir la croissance stratégique de Mediktor, son leadership sur le marché et son succès à long terme.

"Mediktor et Sensely représentent la synergie parfaite entre l'évaluation des symptômes basée sur l'intelligence artificielle et l'assistance virtuelle empathique axée sur les patients", déclare Adam Odessky, PDG et cofondateur de Sensely. "La combinaison de ces deux entreprises offre aux clients un ensemble robuste et complet de services technologiques éprouvés pour accroître l'efficacité et réduire les frais généraux des institutions tout en offrant des services personnalisés et uniques aux patients et aux assurés. Nous sommes ravis de partager la vision de Mediktor pour devenir un acteur de premier plan dans un environnement de soins de santé numériques compétitif et en constante évolution."

Mediktor prévoit d'intégrer l'équipe existante de Sensely ainsi que son équipe de coordination dans la nouvelle organisation, où M. Odessky assumera le rôle de chef de produit et apportera à l'équipe sa grande expérience et son leadership.



À propos de Mediktor

Mediktor est l'assistant médical numérique basé sur l'IA le plus avancé pour le triage et le pré-diagnostic qui guide les patients vers le bon niveau de soins au bon moment, améliorant l'accès et permettant une navigation de soins plus efficace. Alimenté par un moteur d'IA sophistiqué qui permet aux utilisateurs de converser naturellement en plusieurs langues, le SaaS en marque blanche de Mediktor est omni-canal et peut être facilement intégré dans n'importe quelle interface (web, mobile, bureau). Mediktor compte parmi ses clients des régimes de santé, des hôpitaux et des systèmes de santé, des sociétés de télésanté et des sociétés pharmaceutiques. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.mediktor.com



À propos de Sensely

Sensely est un innovateur de premier plan dans le domaine des plateformes d'avatars et des agents conversationnels numériques conçus pour aider les assurés et les patients à obtenir des services d'assurance et des ressources de soins de santé lorsqu'ils en ont besoin. Avec des bureaux à San Francisco et à Londres, les équipes internationales de Sensely fournissent des solutions à un éventail de secteurs diversifiés de la santé, y compris des compagnies d'assurance, des systèmes hospitaliers et des clients pharmaceutiques dans le monde entier. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.sensely.com .

À propos de MTIP

MTIP est une société de capital-développement de premier plan basée en Suisse qui investit dans des entreprises européennes de technologie de la santé visant à révolutionner les soins de santé à l'échelle mondiale. L'équipe s'appuie sur son expertise sectorielle approfondie pour aider à développer des entreprises de santé numérique prospères et durables. Pour plus d'informations, consultez le site www.mtip.ch .

A propos d'Aliath Bioventures

Aliath Bioventures, anciennement connu sous le nom d'Alta Life Sciences, est une société de capital-risque dans le secteur des sciences de la vie et fait partie du groupe AltamarCAM. Aliath vise à fournir des solutions aux défis les plus pressants en matière de soins de santé en se concentrant sur les technologies de santé innovantes et disruptives et sur les entreprises de traitement. Pour plus d'informations, consultez le site https://www.aliathbio.com/ .

