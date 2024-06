Le Centre de Maple Leaf pour la sécurité alimentaire attribue quatre bourses d'études





60 000 $ en bourses d'études pour soutenir les recherches sur l'insécurité alimentaire au pays

MISSISSAUGA, ON, le 5 juin 2024 /CNW/ - (TSX: MFI) Aujourd'hui, les Aliments Maple Leaf et le Centre de Maple Leaf pour la sécurité alimentaire (« le Centre ») annonçaient les quatre récipiendaires des bourses d'études 2024-2025 en insécurité alimentaire du conseil d'administration de Maple Leaf.

Les candidates et candidats à la maîtrise, Yanick Brunette de l'Université d'Ottawa, Sharra Fullersmith de l'Université de Lethbridge, Sharita Henry de l'Université de Victoria et Destiny Otoadese de l'Université de l'Alberta, recevront chacune et chacun une bourse d'études de 15 000 $ pour appuyer leurs travaux de recherche.

Les recherches de Yanick Brunette décriront le rôle des déterminants sociaux et de l'insécurité alimentaire sur l'accès, l'utilisation et l'efficacité des soins et des services de nutrition périnatale pour les femmes enceintes.

Sharra Fullersmith examinera les façons dont l'insécurité alimentaire est liée au statut social à Lethbridge , en Alberta , et comment les perceptions des identités individuelles jouent un rôle dans l'évolution démographique des banques alimentaires.

, en , et comment les perceptions des identités individuelles jouent un rôle dans l'évolution démographique des banques alimentaires. Les recherches de Sharita Henry cibleront les déterminants de la sécurité alimentaire au sein des communautés urbaines de la diaspora noire au Canada et proposeront des interventions ciblées pour des solutions dirigées par la communauté.

et proposeront des interventions ciblées pour des solutions dirigées par la communauté. Destiny Otoadese s'associera à un organisme communautaire local pour étudier l'état de la sécurité alimentaire au sein de la population immigrée africaine à Edmonton et explorera les obstacles et les facilitateurs de l'engagement dans le jardinage communautaire collectif.

Ces bourses d'études rendent hommage à la contribution extraordinaire de David Emerson, de Wallace McCain, de Purdy Crawford et de W. Geoffrey Beattie, anciens présidents du conseil d'administration des Aliments Maple Leaf. Chaque année, le Centre attribue quatre bourses d'études à des étudiantes ou étudiants à la maîtrise ou au doctorat menant des recherches qui approfondissent les connaissances sur l'insécurité alimentaire au Canada. Les candidates et candidats sont sélectionnés en fonction de leurs résultats scolaires, de leur contribution à combler les lacunes de la recherche et de la qualité de leur candidature, notamment en matière de faisabilité et de rigueur méthodologique.

« L'augmentation vertigineuse des taux d'insécurité alimentaire au Canada illustre l'importance de changer la façon dont nous répondons aux besoins des personnes qui se retrouvent dans cette situation », déclare Sarah Stern, directrice générale du Centre. « Ces projets de recherche nous aideront à mieux connaître les besoins de certaines populations, dont les communautés noires et les femmes enceintes, et les occasions qui leur sont offertes. »

Le Centre est fier de soutenir les travaux de recherche qui contribuent à la compréhension des obstacles et des interventions visant à assurer la sécurité alimentaire. Dix-sept étudiantes et étudiants ont reçu une bourse de recherche depuis sa création en 2020.

À propos du Centre de Maple Leaf pour la sécurité alimentaire

Le Centre de Maple Leaf pour la sécurité alimentaire (« le Centre ») est une oeuvre de bienfaisance enregistrée qui s'est engagée à travailler en collaboration dans l'ensemble des secteurs afin de réduire l'insécurité alimentaire au Canada de 50 % d'ici 2030. Le Centre préconise la création de politiques publiques essentielles et travaille avec des programmes axés sur l'alimentation qui font progresser la capacité des gens et des collectivités d'instaurer une sécurité alimentaire durable. Le Centre a été créé en 2016 et il est gouverné par un conseil d'administration qui comprend quatre experts indépendants.

À propos des Aliments Maple Leaf

Les Aliments Maple Leaf est une entreprise carboneutre dont la vision est d'être l'entreprise de produits protéinés la plus durable sur terre en fabriquant de façon responsable des produits alimentaires sous des marques nationales comme Maple Leaf®, Prime de Maple Leaf®, Natural Selections Maple Leaf®, Schneiders®, Country NaturalsMD Schneiders®, MinaMD, Greenfield Natural Meat Co.MD, Lightlife® et Field RoastMC. Les Aliments Maple Leaf emploie environ 13 500 personnes et exerce ses activités au Canada, aux États Unis et en Asie. Le siège social de l'entreprise se trouve à Mississauga, en Ontario, et ses actions sont inscrites à la Bourse de Toronto sous le symbole MFI.

