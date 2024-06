Air Canada vous donne l'occasion de rehausser votre expérience de voyage estivale en vous offrant gracieusement collations, bière et vin





Tous les clients d'Air Canada peuvent désormais déguster des collations offertes à titre gracieux à bord de tous les vols, y compris des produits d'ici plébiscités par les Canadiens

Juste à temps pour l'été, la société aérienne propose une sélection de bières et de vins offerts gracieusement à bord de ses vols au Canada et à destination des États-Unis, ainsi que des spiritueux à 5 $

Cette nouvelle offre s'inscrit dans le cadre de la récente refonte de de la sélection de nourriture et de boissons de la société aérienne, qui la met à la pointe du secteur avec des saveurs plus prononcées et plus audacieuses

MONTRÉAL, le 5 juin 2024 /CNW/ - À la vôtre, chers voyageurs! L'expérience en classe économique s'améliore! Dès aujourd'hui, Air Canada est heureuse de vous présenter des collations de qualité supérieure, y compris des produits d'ici plébiscités par les Canadiens, et que nous proposons gracieusement à bord de tous les vols. Le transporteur étend également son offre de bières et de vins offerts à titre gracieux, ainsi que de spiritueux à 5 $, et ce, jusqu'à la fin de la présente année.

« Nous sommes ravis de continuer à rehausser l'expérience de voyage en classe économique en Amérique du Nord et fiers de mettre en valeur des marques canadiennes grâce à cette offre de collations et de boissons soigneusement sélectionnées offertes gracieusement, à temps pour vos voyages estivaux, a déclaré Scott O'Leary, vice-président - Fidélité et Produits d'Air Canada. Cette offre s'inscrit dans le cadre de la récente refonte de la sélection de nourriture et de boissons visant à rehausser l'expérience des clients à la pointe du secteur, dont plus de 100 nouvelles recettes servies au rythme des saisons. »

Des collations dignes du septième ciel

Les voyageurs en classe économique à bord de tous nos vols, au Canada ou ailleurs dans le monde, peuvent désormais profiter de nos collations salées et sucrées gracieusement offertes, dont deux produits dont raffolent les Canadiens : les bretzels à saveur d'herbes et ail au beurre produits en Alberta par TWIGZ, une entreprise familiale dirigée par des femmes, et les biscuits Célébration de l'entreprise québécoise Leclerc, concoctés avec du vrai chocolat au lait et du beurre.

Levez votre verre à l'été

Air Canada est fière d'étendre une sélection de bières et de vins offerts à titre gracieux aux clients de la classe économique à bord de ses vols au Canada et aux États-Unis, juste à temps pour la saison estivale et jusqu'à la fin de l'année en cours. Cette initiative vient s'ajouter à l'offre proposée dans l'ensemble des cabines de classes supérieures et en classe économique sur les vols internationaux.

Les bières, vins et spiritueux sont toujours offerts à la vente dans le menu du Bistro Air Canada en classe économique à bord des vols au départ ou à destination des Caraïbes et du Mexique.

Les clients pourront profiter d'un éventail de bières exceptionnelles, de vins français et de spiritueux dont ils raffolent, tous soigneusement choisis. Ils pourront déguster de savoureuses bières artisanales, dont celle de Hop Valley ou la Premium Lager de Creemore Springs, ou une Molson Canadian ou Coors Light, bien fraîches. En ce qui concerne les vins, les clients pourront se laisser tenter par deux vins français de Paul Mas, soit un rouge corsé et un blanc sec et frais.

De plus, pour les passionnés de cocktails, Air Canada propose une liste de spiritueux à 5 $, dont la crème irlandaise Baileys l'Originale, le whisky Canadian Club Rye, le rhum Bacardi Superior, le gin Bombay Sapphire, la tequila Tromba Blanco ou le Campari. Il y a de quoi lever son verre pour tous les goûts grâce à la plus grande offre de consommations à bord parmi tous les transporteurs aériens nord-américains.

Aucun alcool ne sera servi aux personnes mineures ou lorsque des raisons de sécurité sont en jeu.

Une expérience culinaire tirée encore plus vers le haut

Les clients qui voyagent avec Air Canada cet été pourront également profiter de sa récente refonte de la sélection de nourriture et de boissons visant à rehausser l'expérience des clients à la pointe du secteur, dont plus de 100 nouvelles recettes servies au rythme des saisons, ainsi que de délicieuses nouvelles collations et boissons. Le menu Bistro Air Canada renouvelé propose le plus grand choix d'options fraîches à acheter à bord parmi tous les transporteurs aériens d'Amérique du Nord. Air Canada demeure également la seule société aérienne nord-américaine à proposer l'achat à bord de repas chauds tout en fraîcheur pour les enfants, dans le cadre de son programme Bistro sur les vols nord-américains. Suggérant des options qui répondent aux besoins alimentaires particuliers des clients, la Société continuera d'investir afin de rehausser confort et commodité tout au long de l'année 2024.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les nouvelles boissons et collations de qualité supérieure d'Air Canada et plus encore, consultez la page suivante : aircanada.com/bonappetit.

À propos d'Air Canada

Air Canada est la plus importante société aérienne du Canada, le transporteur national du pays et un membre cofondateur du réseau Star Alliance -- le plus vaste regroupement mondial de sociétés aériennes. Les lignes régulières d'Air Canada relient sans escale plus de 180 aéroports au Canada, aux États-Unis et à l'étranger sur six continents. Air Canada détient la cote quatre étoiles de Skytrax. Le programme Aéroplan d'Air Canada est le principal programme de fidélité du Canada en matière de voyages. Il offre à ses membres la possibilité d'accumuler ou d'échanger des points auprès du plus grand réseau mondial de transporteurs partenaires, au nombre de 45, et auprès de ses partenaires détaillants, hôteliers et de location de véhicules. Par l'intermédiaire de Vacances Air Canada, la Société offre plus de choix que tout autre voyagiste canadien pour des centaines de destinations dans le monde, avec une large sélection d'hôtels, de vols, de croisières, d'excursions et de locations de véhicules. Air Canada Cargo, division fret d'Air Canada, dispose de la capacité d'emport et de la connectivité pour desservir des centaines de destinations sur six continents au moyen des vols passagers d'Air Canada et des vols tout-cargo. Air Canada s'est donné l'objectif ambitieux de zéro émission nette de toutes ses activités à l'échelle mondiale d'ici 2050. Les actions d'Air Canada se négocient sur le marché à la Bourse de Toronto (TSX) au Canada et sur la plateforme OTCQX aux États-Unis.

