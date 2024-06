Peroni Nastro Azzurro 0.0 % apporte la passion italienne à Montréal aux amateurs de course avec La Maison Tifosi Nastro Azzurro 0.0 %





À l'occasion de la première année du partenariat emblématique avec Scuderia Ferrari HP, Peroni Nastro Azzurro 0.0 % invite les amateurs canadiens à célébrer la fin de semaine du Grand Prix à la Maison Tifosi Nastro Azzurro 0.0 %.

MONTRÉAL, le 5 juin 2024 /CNW/ - Alors que la fièvre de la Formule 1® s'empare de Montréal lors du prochain Grand Prix du Canada, Peroni Nastro Azzurro 0.0 % célèbre fièrement la première année de son partenariat mondial avec Scuderia Ferrari HP en offrant une expérience urbaine immersive dédiée aux amateurs de course. Pour la première fois dans le cadre de son partenariat pluriannuel, Peroni Nastro Azzurro 0.0 % livre sa passion partagée avec Scuderia Ferrari HP et son style italien à Montréal, avec La Maison Tifosi Nastro Azzurro 0.0 %.

Niché à côté de l'emblématique hôtel Four Seasons, au coeur du centre-ville de Montréal, cet événement éphémère immersif sera l'impulsion qui débouchera sur l'effervescence qui régnera au cours de la fin de semaine du Grand Prix, centrée sur les amateurs de course les plus passionnés du circuit, aussi connus sous le nom de Tifosi. Les Tifosi sont l'incarnation type de ce que signifie « vivre chaque instant », et La Maison Tifosi Nastro Azzurro 0.0 % permettra aux invités de saisir pleinement la passion et le dynamisme des deux icônes italiennes.

« En tant qu'unique course canadienne au programme, Peroni Nastro Azzurro 0.0 % est ravie de continuer à jouer son rôle, offrant des expériences très attendues et inclusives aux amateurs dans le paysage des activités emballantes de la fin de semaine du Grand Prix de Montréal, a déclaré Katie Wright, chef du marketing à Asahi Canada. Alors que nous continuons de célébrer notre partenariat mondial avec Scuderia Ferrari HP, La Maison Tifosi Nastro Azzurro 0.0 % ajoute une dimension exaltante pour les amateurs canadiens, leur offrant des expériences accessibles dans une atmosphère où les Tifosi peuvent se rassembler pour partager le frisson de la course et de la passion italienne ».

Du 6 au 9 juin, les visiteurs seront transportés au coeur d'une atmosphère de piste immersive, avec la voiture de démonstration Scuderia Ferrari HP au centre de la scène, offrant aux amateurs une perspective à 360 degrés à couper le souffle. Les invités peuvent prendre part à des séances de photos exclusives en souvenir de leur visite avec une fascinante présentation murale lenticulaire ajoutant une dimension interactive, ainsi qu'un spectacle de lumière dynamique qui illumine l'espace. Tandis que les Tifosi insuffleront de la vitalité à l'espace avec leur énergie contagieuse, ils iront à la découverte du véritable style et savoir-faire italiens tout en savourant le goût tonique et supérieur d'une Peroni Nastro Azzurro 0,0 %. Salut aux Tifosi!

Les invités de La Maison Tifosi Nastro Azzurro 0.0 % devront être âgés de 18 ans et plus et être munis de justificatifs d'âge afin de pouvoir entrer. Pour obtenir plus de renseignements, pour l'adresse et les heures d'ouverture de La Maison Tifosi Nastro Azzurro 0.0 %, veuillez consulter CETTE PAGE ou suivez @peroni_ca sur Instagram.

La Maison Tifosi Nastro Azzurro 0,0 %

Lieu : 1444, rue de la Montagne

Heures d'ouverture :

Jeudi 6 juin, de 12 h à 23 h

Vendredi 7 juin, de 12 h à minuit

Samedi 8 juin de 11 h à 12 h

Dimanche 9 juin de 11 h à 23 h

Site Web : https://lamaisontifosinastroazzurro0-0.ca/

Médias sociaux : @peroni_ca #PeroniNastroAzzurro #SaluteTifosi

À propos de Peroni Nastro Azzurro 0.0 %

Lancée en 2022, Peroni Nastro Azzurro 0.0 % est la dernière innovation de catégorie sans alcool de Peroni Nastro Azzurro. Élaborée avec des ingrédients italiens de qualité supérieure dont le maïs Nostrano dell'Isola, cultivé exclusivement pour Peroni Nastro Azzurro dans le nord de l'Italie, Peroni Nastro Azzurro 0.0 % offre le même goût italien exaltant, sans alcool. Birra Peroni a mis en oeuvre une toute nouvelle technologie dans sa brasserie de Rome pour permettre à Peroni Nastro Azzurro 0.0 % d'égaler le profil de saveur de sa bière signature, Peroni Nastro Azzurro, et brasse avec la passion et le dynamisme italiens depuis 1963. Cette nouvelle technologie permet d'utiliser la même recette signature que Peroni Nastro Azzurro, et ce n'est qu'après le développement complet de l'arôme caractéristique et du profil de goût de Peroni Nastro Azzurro que l'alcool est délicatement enlevé pour une saveur italienne vive et rafraîchissante. Peroni Nastro Azzurro 0.0 % est disponible dans plus de 30 pays dans le monde et marque une étape importante vers l'initiative Asahi Legacy 2030 visant à ce que la gamme d'Asahi Europe & International comprenne 20 % de produits sans alcool.

À propos d'Asahi Europe & International

Asahi Europe & International est la filiale internationale d'Asahi Group Holdings, une entreprise mondiale de produits alimentaires et de boissons cotée à la Bourse de Tokyo, au Japon. C'est le résultat d'années d'acquisitions qui ont permis à Asahi Group Holdings, un producteur japonais traditionnel de bière, de whisky et d'un large éventail de produits alimentaires, d'établir et de renforcer son activité en Europe et dans le monde entier. Depuis 2020, l'entreprise est établie sous l'égide de l'organisation Asahi Europe and International. S'appuyant sur des siècles d'histoire brassicole européenne, l'entreprise exploite 19 installations de production dans 8 pays d'Europe et est la gardienne de certaines des meilleures marques de bière au monde, dont Asahi Super Dry, Pilsner Urquell, Peroni Nastro Azzurro, Grolsch et Kozel. Au sein du groupe Asahi, Asahi Europe and International a également pour mission de développer et de gérer tous les marchés d'exportation à l'échelle mondiale, en dehors du Japon et de l'Océanie. Couvrant 90 marchés et avec plus de 10 000 collègues passionnés à son bord, l'entreprise est bien placée pour inspirer aux gens du monde entier de mieux boire grâce à son objectif commun de créer des liens significatifs.

5 juin 2024 à 07:00

